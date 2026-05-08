« Si, attendez, la loi Yadan n’est pas encore voté… donc j’ai le droit de le dire »

Mélenchon: Au Moyen-Orient, les plus dangereux sont « Monsieur Netanyahu et sa bande de fascistes » « Si, attendez, la loi Yadan n’est pas encore voté… donc j’ai le droit de le dire »

AA/Ankara

Jean-Luc Mélenchon a estimé vendredi sur LCI qu’Israël est actuellement « le pays le plus dangereux du Moyen-Orient », en visant directement le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Interrogé par la journaliste lors d’un interview télévisé sur le pays le plus dangereux de la région, le leader de La France Insoumise a répondu sans hésiter, « Aujourd’hui ? Israël, sans aucun doute. C’est Israël qui attaque tous ses voisins... C’est lui qui déclenche la guerre, c’est lui qui fait un génocide. »

Il a tenu par la suite a pondérer son propos, précisant, « Je dis Israël, je devrais dire, pardon, laissez-moi préciser, le gouvernement de Monsieur Netanyahu. »

« Les plus dangereux c’est Monsieur Netanyahu et sa bande de fascistes qui sont au gouvernement », a-t-il martelé, les accusant d’être des « fous, qui déshonorent l’idée que l’on se faisait tous d’Israël ».

Il lui reproche d’envahir le Liban, d’occuper le plateau du Golan et d’organiser « la confiscation de la Cisjordanie ».

« Enfin, c’est la réalité ça ! Et qu’est-ce qu’il y a de scandaleux à le dire ? Il ne faut pas le dire ? Si, attendez, la loi Yadan n’est pas encore voté… donc j’ai le droit de le dire », a-t-il conclu.