« Voilà ce que vous permettez en refusant de demander la suspension des accords UE/Israël », a écrit la cheffe du groupe parlementaire La France insoumise en réponse à une vidéo montrant des « villages entiers dynamités » dans le sud du Liban

Liban : Mathilde Panot accuse Jean-Noël Barrot de permettre à l’armée israélienne de « multiplier les crimes de guerre » « Voilà ce que vous permettez en refusant de demander la suspension des accords UE/Israël », a écrit la cheffe du groupe parlementaire La France insoumise en réponse à une vidéo montrant des « villages entiers dynamités » dans le sud du Liban

La cheffe du groupe parlementaire La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, a accusé mardi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot de permettre à l’armée israélienne de « multiplier les crimes de guerre » au Liban, en refusant de demander la suspension des accords entre l’Union européenne et Israël.

Dans un message publié sur la plateforme américaine X, en réponse à une vidéo montrant des « villages entiers dynamités » dans le sud du Liban, par ailleurs utilisée à des fins de « propagande de guerre », la députée a estimé que « cela n’a rien d’une guerre conventionnelle ».

« Comme elle l’a fait à Gaza, l’armée israélienne est en train de multiplier les crimes de guerre au Liban », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’« ils ne peuvent rester impunis ».

S’adressant directement au chef de la diplomatie française, elle a écrit : « Voilà ce que vous permettez en refusant de demander la suspension des accords UE-Israël. »

La députée a également appelé à poursuivre la mobilisation autour de l’initiative citoyenne européenne visant à suspendre l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, laquelle a franchi le seuil d’un million de signatures.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et d’intensification des opérations militaires israéliennes dans la région.

La présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dénoncé dimanche un « deux poids, deux mesures » « révoltant » dans la politique étrangère de la France, comparant l’attitude de Paris vis-à-vis de la Russie et d’Israël.

Israël bombarde le Liban et a lancé une offensive terrestre dans le sud du pays à la suite d’une attaque transfrontalière du Hezbollah le 2 mars. La région est en état d’alerte depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive aérienne contre l’Iran le 28 février.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes intensifiées contre le Liban ont fait plus de 2 500 morts et déplacé plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.

Un cessez-le-feu de dix jours avait été annoncé pour la première fois le 16 avril, mais il a été à plusieurs reprises violé.

Jeudi dernier, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël et le Liban avaient accepté de prolonger leur cessez-le-feu de trois semaines à l’issue d’un second cycle de négociations de haut niveau à la Maison Blanche.

Par ailleurs, un accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis est en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre, mettant fin à une guerre de deux ans menée par Israël, qui a fait plus de 72 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, et plus de 172 000 blessés depuis octobre 2023.