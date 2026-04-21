- Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné l’attaque qui a tué un militaire français le 18 avril au Liban et appelé à des poursuites judiciaires rapides, alors que les tensions s’intensifient dans la région

Liban : le CS de l'ONU exige que les responsables de la mort du soldat français "soient traduits en justice sans délai" - Le Conseil de sécurité de l’ONU a condamné l’attaque qui a tué un militaire français le 18 avril au Liban et appelé à des poursuites judiciaires rapides, alors que les tensions s’intensifient dans la région

AA / Istanbul

Le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé, lundi 20 avril, que les auteurs de l’attaque ayant coûté la vie au sergent-chef français Florian Montorio « soient traduits en justice sans délai ».

Les 15 membres de l’instance ont condamné l'attaque survenue au Liban, qui a également fait trois blessés parmi les Casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) tout en rappelant que « les Casques bleus ne doivent jamais être la cible d’attaques » dans un communiqué relayé par l’ONU. Les membres du Conseil ont exprimé leurs « plus sincères condoléances » aux familles des victimes, selon le média français BFMTV.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait « condamné fermement » dès samedi cette embuscade.

Pour rappel, samedi, le sergent-chef Florian Montorio du 17ᵉ régiment du génie parachutiste, a été tué au sud du Liban lors d’une attaque contre un convoi de la FINUL, avait annoncé le président français Emmanuel Macron sur le réseau social américain X.

Selon le chef de l’État français, « trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués ». Il a ajouté que « tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah », appelant les autorités libanaises à « arrêter immédiatement les coupables et prendre leurs responsabilités aux côtés de la FINUL ».

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam de son côté a condamné l’attaque et annoncé l’ouverture d’une enquête.

Le Hezbollah a nié tout lien avec l'attaque tout en appelant dans un communiqué à « la prudence dans l'émission de jugements et l'attribution des responsabilités », dans l'attente des conclusions de l'enquête de l'armée libanaise.