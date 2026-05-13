Les sépultures, qui abritent notamment des descendants du sultan Abdulhamid II et d’autres membres de la famille impériale ottomane exilés après la chute de l’Empire, ont été restaurées par la TIKA

Le président de la TIKA se recueille sur les tombes de la dynastie ottomane à Paris Les sépultures, qui abritent notamment des descendants du sultan Abdulhamid II et d’autres membres de la famille impériale ottomane exilés après la chute de l’Empire, ont été restaurées par la TIKA

Le président de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), Abdullah Eren, a visité les tombes des membres de la dynastie ottomane situées au cimetière musulman de Bobigny, en banlieue parisienne.

Ces sépultures, qui abritent notamment des descendants du sultan Abdulhamid II et d’autres membres de la famille impériale ottomane exilés après la chute de l’Empire, ont été restaurées par la TIKA dans le cadre de ses projets de préservation du patrimoine historique et culturel turc et islamique.

Lors de sa visite, Abdullah Eren a rappelé que l’agence mène des travaux de restauration similaires sur de nombreux sites emblématiques à travers le monde, notamment la tombe de Hoca Ahmet Yesevi à Turkistan au Kazakhstan, ainsi que celle d’Abdulkadir Geylani à Bagdad en Irak.

« Il nous a été permis de restaurer les tombes en exil à Paris de la dynastie ottomane, qui a servi cette nation pendant de longues années », a déclaré Eren.

Ces initiatives s’inscrivent dans la mission de la TIKA de protéger et de mettre en valeur le riche héritage historique, spirituel et architectural lié à la civilisation turque et musulmane.

La restauration des tombes ottomanes de Bobigny, réalisée en plusieurs phases notamment en 2019 et 2025, permet de préserver la mémoire de ces figures historiques dans le pays où elles ont trouvé refuge après l’exil.