Le président biélorusse Loukachenko et le président français Macron se sont entretenus (présidence biélorusse) - Pour l'heure, l'Élysée n'a fait aucune communication officielle concernant ce dernier entretien

AA / Istanbul / Mariem Njeh



Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est entretenu par téléphone avec le président français Emmanuel Macron au sujet des problèmes régionaux.

Selon un communiqué du service de presse de la présidence biélorusse, Loukachenko a eu un entretien téléphonique avec Macron à l'initiative de la partie française.

Lors de cet entretien, outre les problèmes régionaux, les relations entre la Biélorussie et la France, ainsi qu'entre la Biélorussie et l'Union européenne (UE), ont été abordées.

Pour l'heure, l'Élysée n'a fait aucune communication officielle concernant ce dernier entretien.



Pour rappel, en 2022, lors de l'annonce par Vladimir Poutine de l'opération militaire russe en Ukraine, les relations entre Paris et Minsk avaient été marquées par de vives tensions concernant le rôle de la Biélorussie dans le conflit.

Lors d'un précédent entretien téléphonique à cette période, Emmanuel Macron avait demandé à Alexandre Loukachenko « d'exiger au plus vite le retrait des troupes russes de son sol ». Dénonçant une « guerre unilatérale et injuste », le chef de l'État français avait rappelé que la fraternité entre les peuples biélorusse et ukrainien devait conduire Minsk à refuser d'être « le vassal et le complice de fait de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine ». Il avait également dénoncé la gravité d'une éventuelle décision autorisant le déploiement d'armements nucléaires russes sur le sol biélorusse.

De son côté, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, avait fermement condamné l'offensive russe, fustigeant « l’emploi du territoire de la Biélorussie autorisé par le régime de Loukachenko pour mener cette agression contre un pays souverain ». Qualifiant cette situation de « violation brutale du droit international », la diplomatie française avait alors annoncé le renforcement de son soutien à l'Ukraine « sous toutes ses formes » et l'activation d'une cellule de crise pour coordonner l'appui aux ressortissants français.

Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques à l'endroit de Moscou contre «​​​​​​​ cette guerre d'agression ».

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.