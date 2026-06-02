« Nous avons été battus, agressés sexuellement, torturés et soumis à des violences inimaginables. Beaucoup d’entre nous souffrent de traumatismes physiques mais aussi psychologiques. » a déclaré l'activiste française

L'activiste française Meriem Hadjal accuse des soldats israéliens d’agressions sexuelles lors de sa détention « Nous avons été battus, agressés sexuellement, torturés et soumis à des violences inimaginables. Beaucoup d’entre nous souffrent de traumatismes physiques mais aussi psychologiques. » a déclaré l'activiste française

L'activiste française Meriem Hadjal, membre de la Flottille mondiale Sumud, a affirmé avoir été battue et victime d’agressions sexuelles de la part de soldats israéliens après son interception par Israël.

Membre de l’association Freedom Flotilla France, Hadjal faisait partie des militants français participant à la mission de printemps 2026 de la Flottille mondiale Sumud.

Le 18 mai, les forces israéliennes ont abordé son embarcation en eaux internationales et arrêté l’ensemble des activistes présents à bord.

Âgée de 38 ans, Hadjal a raconté à Anadolu, à Paris, les violences et agressions sexuelles qu’elle dit avoir subies durant sa détention.

Elle a expliqué avoir participé à cette mission afin de briser le blocus imposé à la bande de Gaza depuis 2007, dénoncer le génocide en cours et réclamer l’ouverture d’un corridor humanitaire.

« Nous avons tous été forcés de nous agenouiller les mains solidement attachées »

Soutenant que les activistes ont été « enlevés » en eaux internationales au regard du droit international, Hadjal a déclaré : « Mon bateau a été saisi le lundi 18 mai vers 15h00. Une embarcation transportant des soldats israéliens s’est approchée de nous. Ils sont montés à bord sans aucun avertissement. Nous portions des gilets de sauvetage et avions levé les mains. »

Selon elle, les soldats israéliens ont ligoté les hommes, fouillé l’ensemble des activistes ainsi que le bateau, avant de transférer tout le monde sur un navire militaire.

« Dès notre arrivée sur ce navire militaire, la violence a commencé. Hommes et femmes, nous avons tous été forcés de nous agenouiller les mains solidement attachées. Ils nous ont ensuite retiré nos vêtements chauds, gilets, keffiehs, écharpes, pulls et chaussures de sport », a-t-elle raconté.

Hadjal a indiqué que les militants avaient ensuite été contraints de s’allonger face contre terre. Elle a précisé être restée uniquement vêtue d’un tee-shirt et d’un pantalon, ses chaussettes étant entièrement mouillées en raison du sol humide.

« Nous ne regardions jamais les soldats. Nous devions garder la tête baissée et ils nous forçaient à regarder le sol », a-t-elle ajouté.

« Nous avons été victimes de violences et de torture »

Hadjal a expliqué qu’après le contrôle des passeports, les activistes étaient conduits dans l’un des quatre conteneurs installés à bord, dont l’un était surnommé par les activistes la « chambre noire ».

« Nous passions un par un dans ce conteneur, hommes comme femmes. Nous avons été battus, agressés sexuellement, torturés et soumis à des violences inimaginables. Beaucoup d’entre nous souffrent aujourd’hui de traumatismes physiques et psychologiques. Ils avaient installé une véritable prison sur ce navire que nous appelions le navire de la torture », a-t-elle affirmé.

Elle a indiqué avoir entendu les cris de ses compagnons depuis ce conteneur.

« J’étais terrifiée. Je pensais que j’allais être violée. J’ai subi une terrible agression sexuelle. C’était véritablement inhumain », a-t-elle déclaré.

Selon son témoignage, lorsqu’elle est entrée dans le conteneur, elle a vu un autre activiste allongé au sol, le pantalon baissé, laissant apparaître ses sous-vêtements.

Hadjal affirme qu’elle a ensuite été traînée à l’intérieur, la nuque maintenue sous pression, avant qu’un soldat israélien ne lui touche la poitrine.

« À un moment, il me disait : “Viens avec moi”. Je refusais de le suivre et je me suis arrêtée. C’est alors qu’il a commencé à me gifler. Je protégeais mon visage. Les gifles étaient d’une violence assourdissante », a-t-elle raconté, ajoutant qu’un autre soldat lui tirait les cheveux.

Elle a également affirmé qu’un soldat lui avait porté un violent coup de genou dans les côtes.

« Il me disait : “Montre-moi ton visage”. Je refusais de relever la tête et il me donnait alors de violentes gifles », a-t-elle ajouté.

Hadjal a indiqué qu’un soldat l’avait ensuite conduite vers la porte du conteneur, où elle dit avoir aperçu des traces de sang au sol, craignant alors la présence d’autres militaires.

« Je ne remercierai jamais assez la Türkiye »

L'activiste a comparé ses conditions de détention à « l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de France », en référence à la Seconde Guerre mondiale.

Elle a également affirmé que plusieurs activistes masculins avaient eu des côtes fracturées et que les soldats israéliens visaient particulièrement les militants non blancs.

Évoquant les avions turcs venus récupérer les activistes, elle a déclaré : « Je ne remercierai jamais assez la Türkiye. Je revois encore ces trois avions sur le tarmac. À ce moment-là, je me suis dit : “C’est fini, nous sommes sauvés.” »

Hadjal a salué l’accueil reçu en Türkiye, affirmant qu’une importante organisation, comprenant notamment des médecins, attendait les activistes à leur arrivée.

À l’inverse, elle a regretté l’absence d’accueil à son retour en France, affirmant que seuls des policiers avaient contrôlé leurs passeports.

« L’État français nous ignore complètement », a-t-elle déclaré.

L'activiste a enfin souligné que les prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes subissaient des conditions encore plus difficiles et a appelé à écouter leurs témoignages.

*Traduit du turc par Wafae El Baghouani