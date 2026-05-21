Cette démarche vise à exprimer le soutien de la ville aux populations civiles palestiniennes touchées par le conflit

La ville de Paris veut accorder la citoyenneté d’honneur à des civils et journalistes de Gaza et Cisjordanie Cette démarche vise à exprimer le soutien de la ville aux populations civiles palestiniennes touchées par le conflit

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, prévoit de proposer l’octroi de la citoyenneté d’honneur de la capitale française aux civils palestiniens de Gaza et de Cisjordanie ainsi qu’aux journalistes palestiniens, un geste qualifié d’« acte de paix », a rapporté jeudi la presse française.

Selon le quotidien Le Parisien, l’initiative devrait être soumise au Conseil de Paris au mois de juin.

Le cabinet du maire, cité par Le Nouvel Obs, a indiqué que cette démarche vise à exprimer le soutien de la ville aux populations civiles palestiniennes touchées par le conflit.

« Paris a toujours lié son nom à la liberté des peuples et à la dignité humaine. Elle choisit les civils contre la violence, le droit contre l’arbitraire, la vie contre la destruction. », a déclaré le cabinet du maire.

La mairie a également souligné l’importance d’inclure les journalistes palestiniens dans cette initiative, estimant que « les honorer, c’est honorer le droit fondamental des sociétés à connaître la vérité », selon la même source.

La proposition devrait être examinée lors d’une prochaine session du Conseil de Paris en juin.