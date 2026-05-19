Le président français Emmanuel Macron salue sur la plateforme sociale américaine X « une décision stratégique majeure » traduisant « la confiance mutuelle entre nos deux pays »

La Suède choisit les frégates françaises de Naval Group pour moderniser sa marine Le président français Emmanuel Macron salue sur la plateforme sociale américaine X « une décision stratégique majeure » traduisant « la confiance mutuelle entre nos deux pays »

La Suède a annoncé mardi l’acquisition de quatre frégates de défense et d’intervention (FDI) auprès du groupe français Naval Group, dans le cadre d’un « très important contrat international dans l’industrie de défense », selon le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, cité par les médias français.

Le montant du contrat n’a pas été communiqué.

Cette décision marque une avancée majeure dans la coopération militaire entre Paris et Stockholm, dans un contexte de renforcement des capacités de défense européennes et de montée des tensions sécuritaires sur le continent.

Le président français Emmanuel Macron a salué sur la plateforme sociale américaine X « une décision stratégique majeure » traduisant « la confiance mutuelle entre nos deux pays ».

« Je remercie la Suède et je mesure la confiance faite à la France », a déclaré Emmanuel Macron, soulignant que ce choix intervenait après la décision française d’acquérir le système de surveillance aérienne Global Eye du groupe suédois Saab pour renouveler sa flotte d’avions radar Awacs.

Le chef de l’État français a également estimé que le partenariat entre les deux pays « n’a cessé de se renforcer ces dernières années », évoquant notamment « la participation de la Suède à la dissuasion avancée ».

« Une Europe forte et souveraine au sein de l’OTAN : voilà notre conception de notre défense et de notre sécurité commune », a ajouté Emmanuel Macron.

Les frégates FDI, développées par Naval Group, sont destinées aux missions de défense aérienne, de lutte anti-sous-marine et de protection maritime.