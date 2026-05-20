L’opposition soulève notamment la question de « l’indépendance » vis-à-vis de l’exécutif, tandis que le camp présidentiel salue « un immense serviteur de l’État », à propos de l’ancien secrétaire général du palais de l’Élysée

La possible nomination d’Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France suscite une polémique politique L’opposition soulève notamment la question de « l’indépendance » vis-à-vis de l’exécutif, tandis que le camp présidentiel salue « un immense serviteur de l’État », à propos de l’ancien secrétaire général du palais de l’Élysée

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La perspective de voir Emmanuel Moulin prendre la tête de la Banque de France alimente une vive polémique au sein de la classe politique française, l’opposition accusant le président Emmanuel Macron de vouloir renforcer son influence sur des institutions censées être indépendantes.

Ancien secrétaire général du Palais de l’Élysée et proche collaborateur du chef de l’État, Emmanuel Moulin est pressenti pour succéder à François Villeroy de Galhau, dont le mandat s’achève le 1er septembre prochain.

Sa future audition devant les commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, prévue le 20 mai, intervient dans un climat de fortes critiques autour de l’indépendance de la banque centrale française.

Le député de La France insoumise (LFI), Éric Coquerel, a vivement dénoncé sur le réseau social américain X le fait qu’« Emmanuel Moulin sorte directement de l’Élysée pour devenir gouverneur de la Banque de France », estimant qu’une telle nomination poserait un problème « d’indépendance » vis-à-vis de l’exécutif.

Même tonalité du côté du Rassemblement National, où le député Jean-Philippe Tanguy a accusé Emmanuel Macron de vouloir « verrouiller les institutions en vue de 2027 », tout en reprochant à Emmanuel Moulin de servir à « maquiller un bilan économique qui est le pire du pire ».

Ces critiques interviennent alors que le poste de gouverneur de la Banque de France est considéré comme l’un des plus sensibles de l’appareil économique français, notamment en matière de politique monétaire, de supervision bancaire et de stabilité financière au sein de la zone euro.

Le camp présidentiel défend toutefois un haut fonctionnaire au parcours reconnu. Le député Renaissance, Pierre Cazeneuve, cité par le média français franceinfo, a salué « un immense serviteur de l’État », rappelant qu’Emmanuel Moulin avait occupé plusieurs postes stratégiques au sein de l’administration économique et de l’exécutif français.

Le sort d’Emmanuel Moulin doit être tranché mercredi à la mi-journée.