- Le chef de la diplomatie française a souligné que cette décision intervenait après le choix par la France du constructeur suédois Saab pour des avions d’alerte aérienne.

La France salue le renforcement de son partenariat stratégique avec la Suède - Le chef de la diplomatie française a souligné que cette décision intervenait après le choix par la France du constructeur suédois Saab pour des avions d’alerte aérienne.

AA / Stockholm



Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a salué vendredi l’approfondissement du partenariat stratégique entre la France et la Suède, mettant en avant les coopérations militaires croissantes entre les deux pays.

S’exprimant devant la presse en Suède, Jean-Noël Barrot a qualifié d’« historique » la décision de Stockholm d’acquérir quatre frégates françaises auprès de Naval Group pour un montant estimé à 4 milliards d’euros.

Le chef de la diplomatie française a souligné que cette décision intervenait après le choix par la France du constructeur suédois Saab pour des avions d’alerte aérienne.

Selon lui, ces décisions illustrent le renforcement de la coopération franco-suédoise sur les plans opérationnel, capacitaire et stratégique.

Jean-Noël Barrot a également rappelé que la Suède figurait parmi les huit pays engagés dans un dialogue stratégique avec le président français concernant la dissuasion avancée.

Le ministre a par ailleurs salué l’adoption par l’Assemblée nationale de l’actualisation de la loi de programmation militaire, qui prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires de dépenses militaires entre 2026 et 2030.

Cette enveloppe doit permettre à la France de respecter les engagements pris lors du sommet de l’OTAN de La Haye, a-t-il expliqué.

Jean-Noël Barrot a rejeté les appels formulés par certains responsables politiques français en faveur d’un retrait de l’OTAN.

« Quitter l’OTAN serait perçu comme une trahison », a-t-il estimé, évoquant la montée des menaces sécuritaires, notamment dans les États baltes.

Le ministre a souligné que la réévaluation du niveau d’engagement des États-Unis en Europe constituait une opportunité pour les Européens de renforcer leurs capacités et leur vision stratégique au sein de l’Alliance.

Il a également mis en avant la « coalition des volontaires » portée par la France et le Royaume-Uni pour garantir la paix en Ukraine.

Concernant le Moyen-Orient, Jean-Noël Barrot a indiqué que la France avait déployé des capacités militaires en Méditerranée orientale dès les premiers jours de la guerre en Iran.

Le chef de la diplomatie française a aussi évoqué l’initiative lancée par le président français visant à faciliter la reprise du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Cette mission internationale vise à réunir des capacités militaires de déminage et d’escorte dans une posture « défensive », afin de sécuriser la navigation dans cette zone stratégique pour le commerce mondial et l’approvisionnement énergétique.

Jean-Noël Barrot a enfin affirmé que Paris restait en contact étroit avec Washington sur ce dossier, ajoutant que les États-Unis avaient reconnu « la valeur » de cette initiative.