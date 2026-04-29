Dans le même temps, Paris recommande à ses ressortissants de rester confinés, de limiter leurs déplacements et de maintenir un contact régulier avec leurs proches, tout en respectant strictement les consignes des autorités locales

La France recommande à ses ressortissants de quitter le Mali « dès que possible » Dans le même temps, Paris recommande à ses ressortissants de rester confinés, de limiter leurs déplacements et de maintenir un contact régulier avec leurs proches, tout en respectant strictement les consignes des autorités locales

Le ministère des Affaires étrangères a recommandé, ce mercredi 29 avril, à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali « dès que possible », dans un contexte sécuritaire jugé particulièrement instable.

Cette décision intervient quelques jours après la mort du ministre de la Défense malien, le général de corps d’armée Sadio Camara, tué lors des attaques survenues le 25 avril dans plusieurs localités.

« Après les attaques du samedi 25 avril dans plusieurs localités du pays, dont Bamako, la situation sécuritaire demeure extrêmement volatile », indique le communiqué, appelant les Français présents à privilégier les départs via les vols commerciaux encore disponibles.

Dans le même temps, Paris recommande à ses ressortissants de rester confinés, de limiter leurs déplacements et de maintenir un contact régulier avec leurs proches, tout en respectant strictement les consignes des autorités locales.

Sur le terrain, le Mali a été frappé par une série d’attaques terroristes simultanées visant plusieurs positions militaires à Bamako, Kati, Sévaré, Gao et Kidal. Selon des sources locales, un hélicoptère a été abattu et plusieurs assaillants ont été neutralisés lors des affrontements.

Face à cette situation, l’armée malienne a qualifié les auteurs de « groupes terroristes », tandis que des images relayées sur les réseaux sociaux évoquent l’implication du JNIM, affilié à Al-Qaïda.

Dans le nord du pays, la Front de libération de l’Azawad (FLA) a affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs positions à Kidal, dont la résidence du gouverneur, accentuant les tensions sur le terrain.

L’ampleur et la simultanéité de ces attaques, étendues sur plusieurs centaines de kilomètres, soulignent la pression croissante sur les autorités maliennes.

Dans ce contexte, le président de la transition, Assimi Goïta, a déclaré mardi soir que les opérations militaires se poursuivront « jusqu’à la neutralisation complète des groupes terroristes et le rétablissement durable de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ».