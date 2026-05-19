Alertant sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix des engrais, la ministre française de l'Agriculture Annie Genevard a par ailleurs estimé qu’une réponse coordonnée de l’Union européenne et des États était nécessaire

La France mobilise près de 90 millions d’euros pour soutenir les agriculteurs face à la hausse des carburants Alertant sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix des engrais, la ministre française de l'Agriculture Annie Genevard a par ailleurs estimé qu’une réponse coordonnée de l’Union européenne et des États était nécessaire

Le gouvernement français a déjà engagé près de 90 millions d’euros pour soutenir les agriculteurs confrontés à la hausse des prix des carburants, notamment les céréaliers, ainsi qu’à travers des mesures d’allègement de la fiscalité sur le gazole non routier, a affirmé mardi la ministre de l’Agriculture Annie Genevard.

Intervenant sur la chaîne française TF1, la ministre a également alerté sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix des engrais, estimant qu’une réponse coordonnée de l’Union européenne et des États était nécessaire.

« Il faut une intervention de l’Union européenne mais aussi des États », a-t-elle déclaré, appelant les agriculteurs à privilégier des cultures nécessitant moins d’engrais, à développer « l’agriculture de précision » afin de mieux cibler l’utilisation des fertilisants, ainsi qu’à recourir davantage aux engrais organiques, notamment les effluents d’élevage.

Annie Genevard a par ailleurs plaidé pour un renforcement des capacités industrielles françaises dans la production d’engrais afin de réduire la dépendance extérieure.

Concernant le projet de loi d’urgence agricole examiné à partir de mardi à l’Assemblée nationale, la ministre a confirmé qu’aucune disposition relative aux pesticides n’y figurerait. Elle a toutefois rappelé qu’un autre texte parlementaire, la nouvelle version de la proposition de loi Duplomb, poursuivait son parcours législatif.

Réagissant enfin aux critiques du président du groupe MoDem à l’Assemblée nationale, Marc Fesneau, qui affirmait lundi que moins de 30 % des décrets d’application des précédentes lois agricoles avaient été publiés, Annie Genevard a assuré que « plus de 50 % des lois sont appliquées » et que ce taux atteindrait « 90 % en juin ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des incertitudes économiques mondiales, alors que la situation au Moyen-Orient frappe de plein fouet l’économie mondiale.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes et de la fermeture du détroit d’Ormuz, les tensions restent élevées dans la région. Un cessez-le-feu instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise demeure fragile, malgré sa prolongation par Donald Trump, qui maintient parallèlement un blocus maritime autour des ports iraniens.