Éléonore Caroit a souligné « l’impact concret » des programmes financés par l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, notamment dans un contexte de pression climatique croissante, et d’exposition accrue aux incendies de forêt

La France met en avant à Rabat ses projets de coopération avec le Maroc dans l’eau et la préservation forestière Éléonore Caroit a souligné « l’impact concret » des programmes financés par l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, notamment dans un contexte de pression climatique croissante, et d’exposition accrue aux incendies de forêt

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La France a mis en avant, mardi à Rabat, les résultats de plusieurs projets de coopération menés avec le Maroc dans les secteurs de l’eau et de la préservation des ressources naturelles, à l’occasion d’une visite de terrain de la ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Éléonore Caroit.

Dans une série de déclarations publiées sur le réseau social américain X, la responsable française a souligné « l’impact concret » des programmes financés par l’Agence française de développement (AFD) au Maroc, notamment dans un contexte de pression climatique croissante, de raréfaction de l’eau et d’exposition accrue aux incendies de forêt.

Lors d’une étape à l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Caroit a salué le partenariat entre l’institution marocaine et l’AFD en faveur de la protection de la biodiversité, du renforcement de la résilience des territoires et de l’accompagnement des populations locales face aux risques environnementaux.

Elle a notamment visité le Centre national de prévention des incendies, présenté comme l’un des dispositifs clés de surveillance et d’anticipation des feux de forêt dans le royaume.

« Investir dans le développement et prévenir les risques est toujours plus efficace et moins coûteux que d’y répondre », a-t-elle affirmé.

Cette visite intervient alors que Rabat et Paris ont réaffirmé lundi leur volonté de consolider leur coopération forestière autour du programme « Ghabati Hayati – Ma forêt, ma vie », financé par l’AFD à hauteur de 103 millions d’euros, premier grand programme international d’appui à la stratégie marocaine « Forêts du Maroc 2020-2030 ».

La ministre française s’est également rendue sur des installations liées à la gestion de l’eau, mettant l’accent sur les défis du stress hydrique au Maroc, considéré comme l’un des plus sévères de la région sous l’effet conjugué de la sécheresse, de la croissance démographique et de la demande agricole.

Selon Caroit, l’AFD accompagne depuis plus de trois décennies la transformation du secteur hydraulique marocain, avec des investissements ayant permis d’améliorer l’accès à l’eau potable pour environ 4 millions de personnes.

Parmi les projets mis en avant figure la station d’épuration de Tamesna, présentée comme un exemple de coopération visant à améliorer les conditions de vie, préserver la santé publique et promouvoir une gestion durable des ressources hydriques.