La France intensifie ses échanges diplomatiques avec le Kenya et le HCR avant le sommet « Africa Forward »

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La France a multiplié jeudi les échanges diplomatiques autour des questions africaines et humanitaires, à quelques jours du sommet « Africa Forward » prévu les 11 et 12 mai à Nairobi.

Dans une déclaration publiée par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot s’est entretenu par téléphone avec le Premier ministre et ministre kényan des Affaires étrangères Musalia Mudavadi.

Selon Paris, cet échange intervient dans le cadre des préparatifs du sommet « Africa Forward », coorganisé avec le Kenya et consacré aux partenariats entre la France et les pays africains dans les domaines de l’innovation, des investissements et du développement.

La rencontre doit réunir plus de trente chefs d’État ainsi que plusieurs milliers de représentants d’institutions internationales, du secteur privé et de la société civile.

La diplomatie française affirme vouloir renforcer les investissements croisés et promouvoir des projets liés notamment à la santé, à la sécurité alimentaire, au numérique, à l’énergie et aux infrastructures de connectivité.

Par ailleurs, Jean-Noël Barrot s’est également entretenu avec le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Barham Salih.

Le ministère a indiqué que la France avait réaffirmé son soutien au mandat du HCR ainsi qu’aux réformes engagées pour améliorer la réponse humanitaire face aux crises et aux déplacements forcés.

Les discussions ont également porté sur les principales crises humanitaires en cours et sur la préparation du Forum mondial sur les réfugiés prévu en 2027.