Paris et Rome affichent une convergence renforcée sur l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et la régulation numérique de l’UE

La France et l’Italie signent une déclaration commune pour accélérer la souveraineté numérique européenne Paris et Rome affichent une convergence renforcée sur l’intelligence artificielle, les technologies quantiques et la régulation numérique de l’UE

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La France et l’Italie ont signé mardi à Paris une déclaration conjointe visant à renforcer leur coopération bilatérale sur la stratégie numérique européenne, en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle, les télécommunications, les technologies quantiques et la réduction des dépendances technologiques du continent.

Le document a été paraphé par le ministre italien des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso, et la ministre déléguée française chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, dans le cadre du renforcement du Traité du Quirinal entré en vigueur en 2023.

Dans un communiqué publié par Bercy, les deux gouvernements ont affirmé vouloir coordonner plus étroitement leurs positions afin de peser sur la définition d’une politique numérique européenne "plus compétitive, plus intégrée et moins dépendante des acteurs extra-européens".

Selon le texte, Paris et Rome entendent soutenir une industrialisation accélérée de l’intelligence artificielle au sein du tissu productif européen, tout en favorisant l’émergence de champions technologiques continentaux capables de rivaliser avec les groupes américains et asiatiques.

La déclaration prévoit également une coopération renforcée dans le domaine des télécommunications, avec un soutien explicite à une future législation européenne sur les réseaux numériques destinée à stimuler l’investissement et l’innovation dans un secteur jugé crucial pour la compétitivité de l’Union.

Autre axe prioritaire : les technologies quantiques. Les deux pays se disent favorables à l’adoption d’un cadre réglementaire et financier européen spécifique afin d’accélérer la recherche, l’industrialisation et l’intégration de ces technologies stratégiques dans l’économie de l’UE.

Paris et Rome ont aussi insisté sur la nécessité de consolider les chaînes de valeur technologiques stratégiques européennes afin de réduire les vulnérabilités industrielles et les dépendances extérieures, dans un contexte de rivalité mondiale accrue sur les semi-conducteurs, le cloud, l’IA et la cybersécurité.

Le texte mentionne en outre une volonté commune de promouvoir au niveau européen des mécanismes plus stricts de protection des mineurs en ligne, notamment à travers l’instauration d’une majorité numérique et de systèmes renforcés de vérification de l’âge.

Cité dans le communiqué, Adolfo Urso a estimé que l’Europe devait donner une "impulsion claire et irréversible" à sa stratégie numérique, tandis que Anne Le Hénanff a plaidé pour une "préférence européenne" dans les secteurs technologiques clés afin de renforcer l’autonomie stratégique du bloc.

Cette initiative intervient alors que plusieurs capitales européennes multiplient les appels à une souveraineté numérique accrue face à la domination des plateformes américaines, à la concurrence industrielle chinoise et aux préoccupations de sécurité liées aux infrastructures critiques.