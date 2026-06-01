« Nous appelons toutes les parties à reprendre le dialogue dès que possible et à parvenir rapidement à un consensus sur une feuille de route électorale dans l’intérêt du peuple somalien », indique un communiqué

La France et 14 pays plaident pour une reprise rapide du dialogue en Somalie « Nous appelons toutes les parties à reprendre le dialogue dès que possible et à parvenir rapidement à un consensus sur une feuille de route électorale dans l’intérêt du peuple somalien », indique un communiqué

La France et 14 autres pays ont appelé, lundi, les acteurs politiques somaliens à reprendre rapidement le dialogue afin de parvenir à un consensus sur une feuille de route électorale, dans un contexte de tensions politiques croissantes dans le pays.

Dans une déclaration conjointe publiée par la Mission d’assistance transitoire des Nations unies en Somalie (UNTMIS), les signataires ont fait part de leur préoccupation face à la situation actuelle en Somalie.

« Nous appelons toutes les parties à reprendre le dialogue dès que possible et à parvenir rapidement à un consensus sur une feuille de route électorale dans l’intérêt du peuple somalien », indique le communiqué.

Les partenaires internationaux ont également affirmé être prêts à soutenir les discussions menées par les Somaliens si leur assistance était sollicitée.

Soulignant le caractère « délicat » de la période actuelle, ils ont exhorté les dirigeants somaliens à privilégier l’intérêt national et à s’abstenir de toute action susceptible d’entraîner une aggravation des tensions.

La déclaration a été signée par les ambassades d’Autriche, de Belgique, du Royaume-Uni, de Finlande, de France, d’Allemagne, d’Irlande, d’Italie, des Pays-Bas, de Norvège, du Portugal, d’Espagne, de Suède et de Suisse, ainsi que par la délégation de l’Union européenne en Somalie et l’UNTMIS.

Cette prise de position intervient alors que des divergences persistent entre les acteurs politiques somaliens concernant le processus électoral et les échéances institutionnelles du pays.