- Paris condamne l’attaque contre la Finul au Liban, réaffirme sa ligne sur l’accord UE-Israël, maintient ses réserves sur le Mercosur et assure que le soutien européen à l’Ukraine « ne faiblira pas »

La France estime que "la stabilisation durable du Liban et de la région ne pourra passer que par un retrait israélien" - Paris condamne l’attaque contre la Finul au Liban, réaffirme sa ligne sur l’accord UE-Israël, maintient ses réserves sur le Mercosur et assure que le soutien européen à l’Ukraine « ne faiblira pas »

AA / Istanbul / Adama Bamba

La France a détaillé jeudi ses positions sur plusieurs dossiers internationaux majeurs, notamment le Liban, les accords entre l’Union européenne (UE) et Israël ainsi qu’entre l’UE et le Mercosur, la coopération sécuritaire avec le Japon, la dissuasion nucléaire en Europe et le soutien européen à l’Ukraine, à l’occasion d’une conférence de presse du Quai d’Orsay.

- Liban : Paris condamne l’attaque contre la Finul et exige des poursuites

Le porte-parole adjoint du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Glenn Salic, a d’abord exprimé la « très ferme condamnation » de la France après l’attaque ayant visé des soldats de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).

« Nous adressons nos condoléances à leurs familles et à leurs proches et nous souhaitons un bon rétablissement aux deux soldats blessés. La France réitère sa condamnation très ferme de cette attaque, perpétrée selon toute vraisemblance par des membres du Hezbollah », a-t-il déclaré.

Paris a en outre réclamé des mesures judiciaires contre les responsables. « La France exige des autorités libanaises que les auteurs soient arrêtés et traduits en justice », a insisté Glenn Salic, rappelant que les soldats français accomplissaient une mission confiée par le Conseil de sécurité de l’ONU « au plus près des populations civiles victimes de la guerre ».

Le Quai d’Orsay a par ailleurs réaffirmé son attachement à la souveraineté libanaise. « La France est attachée à l’intégrité territoriale du Liban » et « soutient les actions entreprises par l’État libanais pour assurer la souveraineté pleine et entière du pays », a déclaré Glenn Salic, saluant aussi « les décisions historiques prises par les autorités pour assurer le désarmement du Hezbollah ».

- Aide humanitaire et cessez-le-feu : Paris appelle à consolider la trêve

Sur le volet humanitaire, la France a annoncé une nouvelle livraison d’aide pour les populations déplacées.

« À l’envoi de 60 tonnes d’aides humanitaires le mois dernier s’ajoute une nouvelle livraison de près de 10 tonnes qui doit décoller aujourd’hui », a indiqué le porte-parole adjoint.

Selon lui, cette aide comprend « des tentes, des kits de cuisine, des lampes solaires (…) mais aussi du matériel d’urgence de la Croix-Rouge ». Paris a aussi salué « le rôle particulier de la Finul », qui contribue à l’acheminement de l’aide vers les civils dans le sud du Liban.

La diplomatie française a également plaidé pour un approfondissement de la trêve en cours. « Nous appelons les parties à se saisir de cette occasion pour œuvrer à la consolidation de la trêve conclue la semaine dernière, et qui demeure (…) fragile », a affirmé Glenn Salic, alors que des négociations directes entre Israël et le Liban se tiennent à Washington.

Pour la France, « la stabilisation durable du Liban et de la région ne pourra passer que par un retrait israélien du territoire libanais, un désarmement du Hezbollah (…) et par la reconstruction du Liban ».

- Journalistes visés au Liban : « De tels agissements sont constitutifs de crimes de guerre »

Interrogé sur la mort d’une journaliste libanaise, Glenn Salic a présenté « les condoléances de la France à la famille et aux proches de la journaliste Amal Khalil ».

Il a rappelé la position française sur la protection des professionnels des médias.



« Les journalistes et professionnels des médias assument une mission essentielle d’information et ils doivent pouvoir accomplir leur travail librement et en toute sécurité », a-t-il déclaré.

« Les journalistes ne doivent pas être pris pour cibles en aucun cas et en aucune circonstance. De tels agissements, lorsqu’ils sont avérés, sont pour nous constitutifs de crimes de guerre », a ajouté Glenn Salic, tout en affirmant soutenir les autorités libanaises pour que « toute la lumière soit faite sur ces événements ».

- Cisjordanie et accord UE-Israël : Paris maintient la pression diplomatique

Répondant à des questions sur un document de travail franco-suédois et sur l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, le Quai d’Orsay a rappelé la position constante de la France sur la colonisation.

« Pour nous, la politique de colonisation en Cisjordanie est contraire au droit international, et elle compromet gravement la possibilité même de la solution à deux États. Et pour cette raison, nous la condamnons fermement », a déclaré le porte-parole adjoint.

Il a précisé que la France et la Suède ont demandé aux institutions européennes « de proposer des mesures concrètes pour approfondir cette différenciation et de restreindre davantage le commerce avec les colonies israéliennes ».

S’agissant de l’accord d’association UE-Israël, Paris a assuré que son objectif n’était « pas de suspendre pour suspendre ». « Notre objectif, c’est que les choses changent et que le gouvernement israélien change sa politique », a affirmé Glenn Salic.

Le porte-parole adjoint a également insisté sur la mobilisation diplomatique française, rejetant toute accusation d’inaction. « Je crois qu’on ne peut pas accuser la France d’inaction sur ce dossier », a-t-il déclaré, rappelant les initiatives menées par Paris sur le Liban, Gaza et la reconnaissance de l’État de Palestine.

- Accord UE-Mercosur : la France campe sur ses réserves

La diplomatie française est aussi revenue sur la question de l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, réaffirmant son opposition à sa forme actuelle.

« Nous avons déjà exprimé notre position et le fait que nous ne pouvions accepter l’accord en l’état », a indiqué Glenn Salic.

Paris se dit déterminé à obtenir des garanties supplémentaires. « Nous resterons intraitables sur la concrétisation rapide des engagements pris par la Commission pour compléter l’accord, qu’il s’agisse des clauses de sauvegarde, des mesures miroirs ou du renforcement des contrôles sanitaires et phytosanitaires », a-t-il déclaré.

« Pour nous, le cap est clair, c’est protéger notre agriculture et garantir notre souveraineté alimentaire », a-t-il ajouté.

- France-Japon : Paris salue l’assouplissement des règles d’exportation d’équipements de défense

Questionné sur la décision du Japon d’assouplir ses règles sur les équipements de défense, le Quai d’Orsay y a vu un élément favorable au rapprochement stratégique entre Paris et Tokyo.

Le porte-parole a rappelé que la visite d’Emmanuel Macron au Japon, fin mars et début avril, avait permis d’avancer « sur de nombreux domaines de coopération, y compris dans le domaine de la sécurité ».

« Il y a une forte convergence entre la France et le Japon dans le domaine de la sécurité et de la défense », a-t-il souligné. Selon lui, le changement des règles japonaises « permet davantage d’interopérabilité entre les forces et aussi de profondeur stratégique ».

Glenn Salic a estimé que « la réforme de ce système japonais de transfert d’équipement de défense contribuera à ce rapprochement entre la France et le Japon dans le domaine de la sécurité et de la défense » et qu’elle « facilitera aussi (…) notre coopération en matière d’équipement de défense au service de la sécurité de nos concitoyens et de la préservation de nos souverainetés en Europe et dans l’Indo-Pacifique ».

- Dissuasion nucléaire : un sujet sensible qui pourrait être abordé en Grèce

Interrogé sur un éventuel déploiement d’armes nucléaires ou sur la question de la dissuasion nucléaire avancée à l’est de l’OTAN, le porte-parole a renvoyé aux déclarations du président Emmanuel Macron.

« S’agissant des déploiements de têtes nucléaires, il s’agit d’une question de la dissuasion. C’est un domaine extrêmement sensible », a-t-il déclaré.

Il a confirmé que « le sujet de la dissuasion nucléaire avancée » avait bien été évoqué lors du déplacement du président français en Pologne, dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral. « Il est possible que ce soit abordé lors des déplacements du président en Grèce », a-t-il ajouté, sans autre commentaire.

- Ukraine : Paris salue l’accord européen sur l’aide financière et les sanctions

Enfin, interrogé sur l’évolution des équilibres politiques au sein de l’Union européenne après des changements de majorité en Hongrie et en Bulgarie, le Quai d’Orsay a mis en avant la continuité du soutien européen à Kiev.

« Sur l’Ukraine, ce que nous constatons, nous, c’est l’évolution des discussions au sein de l’Union européenne et l’accord qui vient d’être trouvé sur l’aide financière à l’Ukraine et sur un vingtième paquet de sanctions », a déclaré Glenn Salic​​​​​​​.

La France a salué cet accord, qu’elle appelait de ses vœux « pendant de nombreux mois ». « Nous continuons à travailler avec tous nos partenaires européens pour le renforcement du soutien à l’Ukraine », a assuré le porte-parole adjoint.

« Il faut le dire clairement, pour nous, l’engagement collectif en faveur de l’Ukraine ne faiblira pas, puisqu’il en va de la liberté et de la sécurité de l’Europe », a-t-il conclu.