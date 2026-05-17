- Des voix s'élèvent pour dénoncer un « acharnement hors norme » contre le militant palestinien, qui accuse les autorités françaises de vouloir « le faire taire »

La France engage une procédure d’expulsion contre le militant palestinien Ramy Shaath - Des voix s'élèvent pour dénoncer un « acharnement hors norme » contre le militant palestinien, qui accuse les autorités françaises de vouloir « le faire taire »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le militant palestinien Ramy Shaath, figure du mouvement propalestinien en France, fait l’objet d’une procédure d’expulsion engagée par les autorités françaises, sa présence étant considérée comme une « menace grave pour l’ordre public », a indiqué vendredi son avocate.

Selon Me Damia Taharraoui, citée par le quotidien français Libération, la préfecture de Nanterre a notifié son intention d’engager une procédure d’expulsion contre le militant de 54 ans, qui doit être entendu le 21 mai devant une commission départementale d’expulsion.

Les autorités lui reprochent notamment ses liens avec des collectifs propalestiniens, dont Urgence Palestine, ainsi que des propos jugés hostiles à un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza.

Une enquête ouverte pour apologie du terrorisme après des déclarations prononcées lors d’une manifestation à Paris en novembre 2023 avait toutefois été classée sans suite en octobre 2024.

« Mes prises de position n’ont jamais changé », a déclaré Ramy Shaath, accusant les autorités françaises de vouloir « le faire taire ».

Marié à une Française et père d’un enfant français, Ramy Shaath affirme ne pas avoir réussi à renouveler son titre de séjour depuis 2023.

L’affaire a suscité plusieurs réactions de soutien. Dans un message publié dimanche sur la plateforme sociale américaine X, Elsa Marcel, avocate et élue affiliée à Révolution Permanente, a dénoncé un « acharnement hors norme » contre le militant palestinien et appelé à « une campagne de solidarité massive ».