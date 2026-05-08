Emmanuel Macron a présidé les commémorations au pied de l’Arc de triomphe, sur les Champs-Élysées, en présence de plusieurs responsables politiques, militaires et représentants des institutions républicaines

La France commémore le 81e anniversaire du 8 mai lors d’une cérémonie officielle à l’Arc de triomphe Emmanuel Macron a présidé les commémorations au pied de l’Arc de triomphe, sur les Champs-Élysées, en présence de plusieurs responsables politiques, militaires et représentants des institutions républicaines

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

La France a commémoré vendredi le 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 lors d’une cérémonie officielle organisée à Paris, sous la présidence du chef de l’État Emmanuel Macron.

Les commémorations se sont tenues au pied de l’Arc de triomphe, sur les Champs-Élysées, en présence de plusieurs responsables politiques, militaires et représentants des institutions de l’État. Étaient notamment présents des membres du gouvernement, des responsables militaires, des élus ainsi que des représentants des forces de sécurité.

La cérémonie a débuté par l’arrivée du président sur l’avenue, suivie d’une revue des troupes. Emmanuel Macron a ensuite déposé une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle avant de raviver la flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de triomphe.

Le Soldat inconnu, inhumé sous la voûte de l’Arc de triomphe, symbolise l’ensemble des militaires morts pour la France sans être identifiés. La flamme du souvenir, qui y brûle en permanence, a été ravivée lors du geste solennel du chef de l’État.

Le protocole militaire comprenait également la sonnerie aux morts, une minute de silence et les honneurs rendus aux combattants tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. Des détachements des forces armées et des porte-drapeaux ont pris part à la cérémonie.

La séquence officielle s’est achevée par un salut aux autorités présentes et la signature du livre d’or par le président de la République.

Cette commémoration marque le 81e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et s’inscrit dans les cérémonies nationales du souvenir organisées chaque année en France.