Le groupe assure disposer de stocks suffisants jusqu’en juin, tandis que certains hubs asiatiques freinent l’expansion des vols sur fond de guerre au Moyen-Orient

Kérosène : Air France-KLM écarte tout risque immédiat malgré des tensions en Asie Le groupe assure disposer de stocks suffisants jusqu’en juin, tandis que certains hubs asiatiques freinent l’expansion des vols sur fond de guerre au Moyen-Orient

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le groupe Air France-KLM a assuré ce jeudi ne rencontrer « absolument aucun problème » d’approvisionnement en kérosène jusqu’en juin, malgré les perturbations liées aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

S’exprimant lors d’une conférence téléphonique consacrée aux résultats du premier trimestre, le directeur financier Steven Zaat a indiqué que le groupe disposait de marges suffisantes pour sécuriser son carburant d’aviation à court terme. « Jusqu’en juin, nous ne prévoyons absolument aucun problème », a-t-il déclaré.

Le dirigeant a notamment souligné que les Pays-Bas, où le groupe est implanté, demeurent un exportateur net de carburant aérien, garantissant un approvisionnement stable pour les prochains mois, selon les autorités nationales.

Le groupe s’appuie également sur ses infrastructures logistiques, notamment la liaison par oléoduc entre l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle et le terminal pétrolier du Havre, ainsi que sur des stocks stratégiques en Europe susceptibles d’être mobilisés en cas de besoin.

Dans ce contexte, Union européenne étudie la possibilité d’autoriser l’importation de kérosène de type Jet A, produit aux États-Unis, en complément du Jet A-1, standard utilisé dans la plupart des pays. Ce projet se heurte toutefois à des contraintes techniques, réglementaires et politiques.

Parallèlement, le directeur général Benjamin Smith a indiqué que deux grands aéroports asiatiques avaient recommandé au groupe de ne pas augmenter ses capacités de vol dans l’immédiat. Les plateformes de Singapour et de Haneda Airport, plus dépendantes des approvisionnements en provenance des pays du Golfe, ont exprimé des réserves dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.

« Ce n’est pas un refus formel, mais une demande d’éviter d’augmenter les fréquences », a précisé Benjamin Smith, évoquant un ajustement temporaire de la capacité du groupe dans la région.

Ces éléments interviennent alors que les compagnies aériennes mondiales restent attentives à l’évolution des flux énergétiques, dans un contexte marqué par les incertitudes liées aux conflits régionaux et aux chaînes d’approvisionnement en hydrocarbures.

Malgré ces signaux de prudence en Asie, Air France-KLM affiche ainsi une relative sérénité à court terme, tout en surveillant l’évolution de la situation énergétique mondiale.

