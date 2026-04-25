Des centaines de personnes réunies place de la Bourse pour dénoncer une loi israélienne controversée et réclamer des sanctions

Israël : Manifestation à Paris contre la peine de mort visant les Palestiniens Des centaines de personnes réunies place de la Bourse pour dénoncer une loi israélienne controversée et réclamer des sanctions

AA / Paris / Ümit Dönmez

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Des centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi place de la Bourse à Paris pour dénoncer la loi israélienne de peine de mort visant spécifiquement les Palestiniens.

En amont de la manifestation, le collectif CAPJPO-Europalestine avait appelé à « continuer à manifester notre indignation » face au durcissement des mesures à l’encontre des Palestiniens, dénonçant une décision « barbare » et appelant à des sanctions internationales contre Israël.

Des drapeaux palestiniens et des banderoles appelant à la libération des prisonniers palestiniens ont été déployés dans le rassemblement. Plusieurs participants ont également mis en scène des détenus, les yeux bandés et les mains entravées, afin de dénoncer les conditions de détention des Palestiniens. Les manifestants ont également dénoncé l'interdiction imposée par la préfecture de police au cortège de mettre en scène tout objet en lien avec la potence.

Pour rappel, cette mobilisation intervient après l’adoption, le 30 mars 2026, par le Parlement israélien d’une loi prévoyant la peine de mort spécifiquement contre les Palestiniens qualifiés de « terroristes ». Le texte, qui permet notamment à des tribunaux militaires de prononcer cette peine dans des conditions assouplies, est dénoncé par plusieurs organisations de défense des droits humains comme discriminatoire et contraire aux normes internationales.

Des experts des Nations unies ont estimé que cette loi « constitue un régime discriminatoire de peine capitale et viole manifestement les obligations d’Israël en vertu du droit international des droits humains », appelant à son abrogation.

Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont exprimé leur inquiétude face aux risques liés à l’élargissement du recours à la peine capitale, évoquant des atteintes potentielles au droit à un procès équitable et au principe d’égalité devant la loi.



