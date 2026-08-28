Selon l’avis juridique du procureur général irlandais, de telles opérations contreviendraient à l’article 15 de la Constitution

Irlande : les navires militaires français et britanniques maintenus hors des eaux territoriales Selon l’avis juridique du procureur général irlandais, de telles opérations contreviendraient à l’article 15 de la Constitution

Le déploiement de forces militaires étrangères sur le territoire irlandais serait contraire à la Constitution. Les navires concernés doivent donc rester à 22 kilomètres des côtes lorsqu’ils assurent une protection antimissile, a rapporté jeudi la presse.

Les bâtiments français et britanniques chargés de contribuer à la défense aérienne de l’Irlande pendant sa présidence de l’Union européenne doivent demeurer à 22 kilomètres au large, conformément à un avis juridique transmis au gouvernement, selon le quotidien The Irish Times.

Bien que Dublin ait officiellement sollicité l’aide des marines française et britannique afin d’assurer la sécurité pendant les six mois de sa présidence de l’UE, leurs officiers ont été informés que les navires ne pourraient pas pénétrer dans les eaux territoriales irlandaises lorsqu’ils participent à ces opérations.

Ces opérations contreviendraient à l’article 15 de la Constitution, qui dispose que seul l’Oireachtas, le Parlement national irlandais, peut constituer une force militaire sur le territoire du pays, selon l’avis remis au gouvernement et cité par le quotidien.

Le déploiement de la Royal Navy britannique, prévu à l’occasion d’une réunion ministérielle la semaine prochaine, fait suite à une précédente opération française menée lors du lancement de la présidence irlandaise de l’UE en juillet.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy