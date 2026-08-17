Le Premier ministre assure que les décisions prises pendant le mégafeu seront expliquées « minute par minute » et dénonce les accusations de favoritisme entre les communes

Incendies en Gironde : Lecornu promet une « transparence totale » sur la gestion de la crise Le Premier ministre assure que les décisions prises pendant le mégafeu seront expliquées « minute par minute » et dénonce les accusations de favoritisme entre les communes

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a assuré lundi à Mérignac que l’État n’avait « strictement rien à cacher » sur la gestion des incendies ayant frappé la Gironde et les Landes.

Il a promis d’expliquer « ce qui s’est passé minute par minute » ainsi que les « choix tactiques » effectués pendant les opérations, afin de « remettre de la rationalité » face aux interrogations des habitants.

Le chef du gouvernement a notamment dénoncé des « dérives complotistes » concernant une supposée priorité accordée à la défense du Cap-Ferret au détriment d’autres communes.

Les décisions opérationnelles n’ont pas été prises à Paris ni, pour la plupart des premières heures, à Bordeaux, a-t-il affirmé, évoquant une organisation « très déconcentrée » sur le terrain.

Sébastien Lecornu s’était rendu plus tôt au Porge, commune où 183 maisons ont brûlé. Accueilli sous les huées, il a échangé avec le maire, des habitants, des commerçants et des sylviculteurs sur la reconstruction, les assurances et les aides économiques.

Le Premier ministre doit présenter des mesures destinées à accélérer la reconstruction à l’issue d’une réunion avec les élus et les acteurs économiques du département.