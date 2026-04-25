- Sur le plan international, Macron a appelé au maintien du cessez-le-feu incluant le Liban, à la poursuite des négociations diplomatiques sur le nucléaire, le balistique et les déstabilisations régionales iraniennes

Grèce / France : signature d'un « partenariat stratégique global renforcé » couvrant défense, énergie et économie - Sur le plan international, Macron a appelé au maintien du cessez-le-feu incluant le Liban, à la poursuite des négociations diplomatiques sur le nucléaire, le balistique et les déstabilisations régionales iraniennes

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Dans le cadre d'une visite d'État en Grèce, le président français Emmanuel Macron a annoncé vendredi la signature d'un « partenariat stratégique global renforcé » avec la Grèce, élargissant une coopération bilatérale engagée en 2021 à de nouveaux domaines allant de la défense à l'énergie nucléaire civile, en passant par l'environnement, l'économie et la culture.

- Une clause d'assistance mutuelle « en béton »

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre grec, Macron a insisté sur le caractère contraignant de la clause d'aide mutuelle inscrite dans le partenariat, la qualifiant d'« intangible ».

Macron a également établi un lien explicite avec l'article 42, paragraphe 7, du Traité sur l'Union européenne, estimant que le partenariat bilatéral rendait cette clause de solidarité européenne « encore plus forte » en la liant de manière spécifique entre Paris et Athènes.

- Contrats de défense et coopérations industrielles

Le président français a annoncé la signature, dans le cadre de cette visite, d'un contrat de rénovation des missiles MICA de l'armée hellénique par MBDA. Il a rappelé que la Grèce avait acquis 24 Rafales et quatre frégates de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group.

- Nucléaire civil, éolien et environnement

Le partenariat renforcé comprend un accord sur la coopération dans le domaine du nucléaire civil. Par ailleurs, la société ACLU a signé un contrat de développement conjoint portant sur sept projets éoliens en Grèce centrale. Macron a également salué la décision de la Grèce de rejoindre l'organisation internationale Mercator, dédiée aux systèmes et services numériques pour les océans.

- Économie : échanges en hausse, Euronext à Athènes

Macron a indiqué que les échanges franco-grecs ont doublé en dix ans. Près de 200 entreprises françaises employant quelque 17 000 salariés sont implantées en Grèce dans des secteurs tels que le numérique, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les services financiers. Il a cité le rachat de la Bourse d'Athènes par Euronext en novembre 2025 comme un exemple de cette intégration économique croissante.

- Moyen-Orient, Ukraine

Sur le plan international, Macron a appelé au maintien du cessez-le-feu incluant le Liban, à la poursuite des négociations diplomatiques sur le nucléaire, le balistique et les déstabilisations régionales iraniennes, ainsi qu'à la réouverture pacifique du détroit d'Ormuz. Il a précisé que la France et la Grèce avaient participé, avec 47 autres pays, à la première réunion d'une mission ad hoc à cet effet il y a une semaine.

Concernant l'Ukraine, Macron a annoncé la confirmation définitive d'un prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne, dont la décision avait été prise en décembre dernier.



Carburants : Macron écarte le risque de pénurie, en réponse au patron de TotalEnergies

Depuis Athènes, Macron a également pris la parole sur la question des approvisionnements énergétiques, en réaction aux déclarations du PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné, qui avait estimé vendredi que la France pourrait entrer dans « une ère de pénurie énergétique » si le blocage du détroit d'Ormuz perdurait « encore deux ou trois mois ».

« Je crois pouvoir vous dire, à ce stade, que la situation est contrôlée. Aujourd'hui, la situation ne nous fait envisager aucune pénurie », a déclaré le chef de l'État français, appelant à ne pas alimenter des « comportements de panique » susceptibles d'aggraver eux-mêmes la situation.

Macron a dit vouloir concentrer les efforts sur « une réouverture complète, conforme au droit international, à la liberté de navigation, et sans péage, du détroit d'Ormuz », dans « les prochains jours et prochaines semaines ».

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, la navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement un cinquième du pétrole et du gaz consommés dans le monde, est quasiment paralysée, situation à laquelle s'ajoute le blocus américain sur les ports iraniens.