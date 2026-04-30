La ministre française met en avant la coordination, les cadres réglementaires et les financements innovants comme priorités du G7

G7 : Éléonore Caroit souligne le rôle des banques de développement dans le financement mondial La ministre française met en avant la coordination, les cadres réglementaires et les financements innovants comme priorités du G7

La ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Éléonore Caroit, a participé jeudi à un événement réunissant les principales banques publiques de développement, en marge de la réunion ministérielle du G7 consacrée au développement.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, elle a indiqué avoir pris part, à Bercy, à une rencontre organisée par Finance in Common (FiCS), soulignant l’importance de ces institutions dans la mise en œuvre des priorités du G7.

« Ce dialogue a mis en avant leur rôle dans les priorités du G7, autour de trois enjeux : coordination des acteurs, cadres réglementaires favorables et mobilisation d’investissements via des instruments financiers innovants », a-t-elle précisé.

Réunion des ministres du développement du G7 à Paris

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la réunion des ministres du développement du G7, organisée à Paris pour discuter du financement du développement mondial, de la résilience et de l’impact des crises internationales.

Selon le porte-parole du gouvernement français, Christophe Confavreux, les participants ont notamment évoqué « les conséquences potentielles mondiales de la guerre au Moyen-Orient, en particulier pour les pays les plus vulnérables », dans un contexte de fortes tensions énergétiques liées à la situation dans le détroit d’Ormuz.

La réunion, qui se tient sur deux jours, prépare le sommet des dirigeants du G7 prévu à Évian du 15 au 17 juin. Elle réunit les pays membres du G7, ainsi que des représentants de l’Union européenne et plusieurs pays partenaires, dont le Brésil, l’Inde, le Kenya, le Maroc et la Corée du Sud.

Les discussions portent notamment sur l’accès aux systèmes de santé, la lutte contre l’extrême pauvreté, l’éducation et la sécurité alimentaire. La France s’est également engagée à soutenir l’initiative CREWS, dédiée aux systèmes d’alerte précoce pour les catastrophes naturelles dans les pays vulnérables.

Éléonore Caroit a enfin souligné que « le monde change de plus en plus vite », appelant à renforcer des « partenariats mutuellement bénéfiques » fondés sur la souveraineté, la résilience et la réforme du système mondial de développement face à des défis interconnectés tels que le changement climatique, les conflits et les pandémies.