Les services algériens ont également contribué à la coopération sécuritaire avec Paris en aidant « à nous renseigner, interpeller et prévenir des attentats », a indiqué le ministre français de la Justice, de retour d’une visite officielle à Alger

Gérald Darmanin salue une coopération « parfaite » avec l’Algérie en matière de lutte antiterroriste Les services algériens ont également contribué à la coopération sécuritaire avec Paris en aidant « à nous renseigner, interpeller et prévenir des attentats », a indiqué le ministre français de la Justice, de retour d’une visite officielle à Alger

Le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a affirmé mardi que la France et l’Algérie entretenaient une « parfaite collaboration en matière de terrorisme », malgré les tensions diplomatiques apparues ces derniers mois entre les deux pays.

Interrogé sur la chaîne française CNEWS, le garde des Sceaux a déclaré qu’« il n’y a sans doute eu ces derniers mois des difficultés », tout en soulignant que l’Algérie partageait avec la France un combat « contre l'islamisme radical et le terrorisme islamiste ».

Selon Gérald Darmanin, les services algériens ont également contribué à la coopération sécuritaire avec Paris en aidant « à nous renseigner, interpeller et prévenir des attentats ».

Le ministre a par ailleurs évoqué le cas du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis mai 2024. « Nous avons été rassurés par la façon dont Christophe Gleizes est traité », a-t-il déclaré, précisant avoir abordé la question lors de son récent déplacement en Algérie avec son homologue afin de travailler à la reprise de la coopération judiciaire entre les deux pays.

« Nous avons rappelé qu’il faut rendre Christophe Gleizes non pas à la France, mais à sa mère, assure Gérald Darmanin, qui a vécu un drame », a-t-il ajouté.

Le ministre français a enfin plaidé pour un dépassement des tensions bilatérales, estimant qu’« il faut dépasser ce traité », en référence à l’accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration, régulièrement au centre des débats politiques en France.

Pour rappel, le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a effectué lundi une visite officielle en Algérie. Ce déplacement, le premier à ce niveau depuis plusieurs mois de tensions diplomatiques entre Paris et Alger, visait principalement à relancer la coopération judiciaire bilatérale, largement à l’arrêt depuis près de deux ans.

Au cours de cette visite, Gérald Darmanin a notamment été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.