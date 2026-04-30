Vols de croix et de statuettes en bronze, au moins 58 concessions touchées à Saint-Jacques-de-la-Lande. Les autorités évoquent des vols organisés liés à la hausse du prix des métaux

France : vague de vandalisme dans des cimetières, des dizaines de tombes dégradées Vols de croix et de statuettes en bronze, au moins 58 concessions touchées à Saint-Jacques-de-la-Lande. Les autorités évoquent des vols organisés liés à la hausse du prix des métaux

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Une série de dégradations a visé plusieurs cimetières dans l’ouest de la France, notamment à Saint-Jacques-de-la-Lande, où des tombes ont été vandalisées et des objets religieux dérobés.

Dans les faits, ces actes se traduisent par le vol de croix et de statuettes de la Vierge en bronze. Selon les autorités, la hausse récente du prix du bronze, en augmentation de 10 à 15 % en six mois et dépassant désormais les 5 euros le kilo, pourrait expliquer ces vols, chaque statuette pouvant être revendue plusieurs centaines d’euros.

Par ailleurs, le maire de la commune, Sébastien Collet, a indiqué que 58 concessions avaient été touchées. « C’est la première fois que ça arrive à Saint-Jacques-de-la-Lande, d’où la stupéfaction », a affirmé le maire à BFMTV.

Dans le même temps, d’autres actes similaires ont été signalés dans la région. Dans la nuit du 16 au 17 avril, plusieurs cimetières du sud de la Mayenne et de Bretagne ont été ciblés, avec des dizaines de tombes dégradées selon un mode opératoire identique.

Au total, une trentaine de statuettes auraient été volées dans au moins six communes. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie, qui privilégie la piste de vols organisés de métaux destinés à la revente.

Enfin, ces dégradations suscitent une vive émotion parmi la population, qui dénonce une atteinte au respect des lieux de mémoire et d’intimité, évoquant des actes de vandalisme « pur et dur ».