Une association a saisi la justice française contre le transporteur américain FedEx, accusé d’avoir participé au transit de composants militaires vers Israël via la France, des faits contestés par l’entreprise

France : une plainte pour « complicité de crime de génocide » visant FedEx déposée à Paris sur fond de conflit à Gaza Une association a saisi la justice française contre le transporteur américain FedEx, accusé d’avoir participé au transit de composants militaires vers Israël via la France, des faits contestés par l’entreprise

AA / Istanbul

L’Union juive française pour la paix (UJFP) a annoncé avoir déposé, lundi 20 avril, une plainte contre X, auprès du parquet national antiterroriste (PNAT), visant notamment FedEx France pour « complicité de crime de génocide », en lien avec le conflit à Gaza. Les plaignants évoquent des faits susceptibles d’être qualifiés de « complicité de crime de guerre », de « crime contre l’humanité » et de « crime de génocide », en lien avec des flux logistiques transitant par la France, selon les médias français.

Dans ce contexte, la députée européenne Rima Hassan a réagi sur le réseau social américain X en affirmant « Contrairement aux affirmations du gouvernement français, les exportations d’armes vers Israël n’ont jamais cessé. ».

Elle ajoute également que la procédure judiciaire engagée vise à éclaircir le rôle de la société FedEx Express FR, en indiquant : « Une plainte pour “complicité de crime de guerre” et “complicité de crimes contre l’humanité”, visant la société française FedEx Express FR, a été déposée ce lundi auprès du parquet national antiterroriste » pour « faire toute la lumière sur les exportations militaires françaises vers Israël via Roissy-Charles-de-Gaulle. » L’élue européenne appelle par ailleurs à une mesure politique plus large, déclarant « Un embargo total sur les livraisons d’armes vers Israël doit être décrété. »

Accusations de transit de matériel militaire via Roissy

La plainte repose sur un rapport d’organisations dont "Urgence Palestine" et "People’s Embargo for Palestine". Ce rapport recense 117 cargaisons ayant transité entre le 1er avril et le 31 octobre 2025 par l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Parmi elles, 93 auraient été destinées à la base militaire israélienne de Nevatim, selon le média français Mediapart.

Les plaignants affirment que ces cargaisons contiendraient des composants dits à double usage, civil et militaire, notamment liés aux avions de combat F-35 utilisés par l’armée israélienne.

D’après ce même média, certains colis incluraient des éléments techniques tels que des systèmes de contre-mesures, des dispositifs infrarouges de type Flir ou encore des casques de réalité augmentée destinés aux F-35.

FedEx conteste les accusations

FedEx France a contesté les accusations, affirmant aux médias français « Nous ne faisons pas de livraison internationale d’armes ou de munitions ».