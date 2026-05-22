La ministre française de la Santé Stéphanie Rist a indiqué que la Française testée positive à l’hantavirus après une croisière polaire restait en réanimation à Paris, selon Franceinfo

France : une patiente atteinte d’hantavirus toujours en réanimation, Paris renforce aussi sa vigilance sur Ebola La ministre française de la Santé Stéphanie Rist a indiqué que la Française testée positive à l’hantavirus après une croisière polaire restait en réanimation à Paris, selon Franceinfo

AA / Istanbul

Interrogée vendredi sur Franceinfo, la ministre française de la Santé Stéphanie Rist a déclaré que la Française contaminée par l’hantavirus après une croisière à bord du navire MV Hondius était « toujours en réanimation », douze jours après le rapatriement des passagers français.

Selon la ministre, cinq ressortissants français présents sur le bateau ont été hospitalisés à l’hôpital Bichat à Paris. Une femme de plus de 65 ans a développé la maladie, tandis que « les tests des autres personnes sont toujours négatifs ».

Par ailleurs, 22 personnes identifiées comme cas contacts après leur exposition à l’une des victimes décédées de l’hantavirus ont également été hospitalisées dans différents établissements français. « Ces personnes sont toujours hospitalisées en isolement, elles vont bien », a indiqué la ministre, précisant que « l’incubation étant de 42 jours, l’isolement est de 42 jours ».

Ebola : la ministre assure que le risque pour Mayotte reste « très faible »

La ministre a également répondu à la députée française Estelle Youssouffa concernant un possible risque d’importation du virus Ebola à Mayotte.

Stéphanie Rist a déclaré, toujours sur Franceinfo, comprendre « l’inquiétude », tout en affirmant que le risque restait « très faible » selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’OMS a déclaré le 17 mai une urgence de santé publique de portée internationale face à cette nouvelle épidémie d’Ebola, son deuxième niveau d’alerte le plus élevé.

« Dès qu’il y a eu l’alerte de l’OMS, on a évidemment commencé à travailler sur Ebola pour anticiper », a déclaré la ministre, évoquant notamment le renforcement de la surveillance sanitaire à Mayotte et la mobilisation de l’Agence régionale de santé ainsi que du préfet du territoire.

Elle a également indiqué que « « des soignants humanitaires français sont sur place dans les zones affectées en Afrique et que leur nombre était en cours d’augmentation, sans fournir davantage de précisions.

Santé des soignants : le gouvernement français annonce 13 mesures de prévention

Lors de l’entretien accordé au média français, Stéphanie Rist a présenté treize mesures visant à améliorer la santé des professionnels du secteur médical.

Le plan gouvernemental prévoit notamment l’intégration d’un nouveau module intitulé « être acteur de sa propre santé » dans les formations médicales et paramédicales. Les mesures portent également sur la prévention, le sommeil, l’activité physique, la nutrition et les temps de récupération au travail.

Le ministère prévoit aussi la création d’un numéro d’appel gratuit destiné à écouter et orienter les soignants, ainsi qu’un renforcement de l’ "anonymisation des données médicales" afin d’encourager les professionnels à se faire soigner dans leurs propres établissements.

« Il n’est bien sûr pas question d’infantiliser les soignants », a affirmé Stéphanie Rist, ajoutant toutefois que de nombreux professionnels de santé négligent leur propre suivi médical. Interrogée sur l’absence de mesures concernant la surcharge de travail ou les effectifs hospitaliers, elle a reconnu qu’il s’agissait d’« un ensemble de choses », tout en défendant des mesures « très pragmatiques ».​​​​​​​