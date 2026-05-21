Parmi la population âgée de 18 à 59 ans, 13 % sont immigrés et 11 % descendants d’immigrés de la deuxième génération, la troisième génération en représente 10 %, détaille l’Institut national d'études démographiques

France : une étude de l’Ined souligne « l’ancrage durable de l’immigration » dans la société Parmi la population âgée de 18 à 59 ans, 13 % sont immigrés et 11 % descendants d’immigrés de la deuxième génération, la troisième génération en représente 10 %, détaille l’Institut national d'études démographiques

Une nouvelle étude de l’Institut national d'études démographiques (Ined) met en lumière une société française « marquée en profondeur par l’immigration sur la longue durée », à travers une vaste enquête consacrée aux trajectoires sociales, aux discriminations et aux dynamiques d’intégration en France.

L’ouvrage collectif Trajectoires et Origines 2 (TeO2), qui devrait paraitre ce jeudi aux Éditions de l’Ined et réalisé avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), repose sur une enquête menée entre 2019 et 2020 auprès de plus de 27 000 personnes âgées de 18 à 59 ans.

Selon les auteurs, un tiers de la population de France métropolitaine possède désormais un lien direct avec l’immigration sur trois générations. L’étude indique que 13 % des personnes interrogées sont immigrées, 11 % sont des descendants directs d’immigrés et 10 % appartiennent à la troisième génération, avec au moins un grand-parent immigré.

Les chercheurs soulignent également l’importance croissante des unions mixtes. Parmi les immigrés, 39 % vivent avec un conjoint d’une autre origine, tandis que cette proportion atteint 59 % chez les descendants d’immigrés.

L’étude met toutefois en évidence des inégalités persistantes. Les immigrés et leurs descendants originaires du Maghreb et d’Afrique subsaharienne demeurent davantage exposés aux discriminations dans l’accès à l’emploi, au logement ou à la santé, ainsi qu’aux difficultés scolaires.

Les auteurs relèvent parallèlement un fort sentiment d’appartenance nationale. Selon l’enquête, 94 % des descendants de deux parents immigrés et 98 % des descendants issus de couples mixtes déclarent se sentir français.

Présentée comme un outil scientifique destiné à « éclairer le débat public », l’enquête entend fournir des données détaillées sur les transformations sociales liées à l’immigration et sur les effets durables des discriminations dans la société française.