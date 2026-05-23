- Le suspect est soupçonné d’avoir participé à une boucle de discussion sur Telegram à caractère terroriste, en lien avec deux adolescents radicalisés interpellés en février dans le Nord

France : un trentenaire mis en examen dans une enquête sur un projet d’attentat déjoué - Le suspect est soupçonné d’avoir participé à une boucle de discussion sur Telegram à caractère terroriste, en lien avec deux adolescents radicalisés interpellés en février dans le Nord

AAIstanbul/Sanaa Amir

Un homme d’une trentaine d’années a été mis en examen et placé en détention provisoire le 22 mai pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, dans une enquête antiterroriste liée à un projet d’attentat visant Lille, selon des éléments rapportés par BFMTV.

Le suspect est soupçonné d’avoir participé à une boucle de discussion sur Telegram à caractère terroriste, en lien avec deux adolescents radicalisés interpellés en février dans le Nord. Ces derniers, âgés de 16 ans, étaient suspectés d’avoir envisagé une attaque contre un centre commercial ou une salle de concert de la métropole lilloise, toujours selon la même source.

L’enquête, menée par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et suivie par le Parquet national antiterroriste (PNAT), a permis d’identifier une dizaine de participants au sein d’un groupe de messagerie en ligne où étaient évoqués des contenus liés au terrorisme. Trois autres suspects avaient été interpellés le 19 mai, dont un mineur de 17 ans arrêté à Vincennes. Deux d’entre eux ont été remis en liberté sans poursuites.

L’analyse des téléphones des deux premiers adolescents interpellés a été à l’origine des investigations, mettant au jour des échanges en ligne préoccupants, ainsi que des références à des figures du terrorisme. C’est en exploitant ces appareils après leur arrestation en février que les enquêteurs ont découvert une boucle Telegram jugée inquiétante, au sein de laquelle une dizaine d’individus échangeaient des contenus religieux extrémistes.

Les investigations ont également relevé un élément particulièrement sensible : la photo de profil du groupe représentait le visage de Sami Amimour, l’un des auteurs de l’attentat du Bataclan en novembre 2015.

Le trentenaire mis en examen conteste toute intention de passage à l’acte, affirmant que les discussions n’avaient pas vocation à déboucher sur des actions violentes.





