- Le suspect, né en août 2004, a reconnu l’utilisation du pseudonyme “HexDex” et a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à publier de nouvelles données

France : un suspect de 21 ans interpellé pour des cyberattaques visant de nombreuses institutions - Le suspect, né en août 2004, a reconnu l’utilisation du pseudonyme “HexDex” et a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à publier de nouvelles données

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Un homme de 21 ans, soupçonné d’être le hacker connu sous le pseudonyme “HexDex”, a été placé en garde à vue après son interpellation en Vendée, ont indiqué mercredi les autorités judiciaires françaises.

Le parquet de Paris a précisé avoir ouvert une enquête pour “atteintes à un système de traitement automatisé de données”, après avoir reçu près d’une centaine de signalements liés à des fuites de données revendiquées par ce profil sur des forums du dark web.

Le suspect, né en août 2004, a reconnu l’utilisation du pseudonyme “HexDex” et a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à publier de nouvelles données. Son matériel informatique a été saisi pour exploitation, tout comme son compte sur la plateforme Darkforum.

Selon les enquêteurs, ce profil est impliqué dans la diffusion de bases de données volées appartenant à de nombreuses entités françaises, dont des fédérations sportives, des syndicats, des administrations et plusieurs organismes publics.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a salué l’action des enquêteurs de la brigade de lutte contre la cybercriminalité, soulignant que “la sûreté numérique est un enjeu collectif majeur”.

L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet de Paris.