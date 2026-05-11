« Son état s’est dégradé dans la nuit » et « les tests PCR sont revenus positifs », a déclaré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, assurant que les quatre autres passagers français rapatriés du navire ont été testés négatifs

France : un premier cas d’hantavirus confirmé après le rapatriement de passagers du MV Hondius « Son état s’est dégradé dans la nuit » et « les tests PCR sont revenus positifs », a déclaré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, assurant que les quatre autres passagers français rapatriés du navire ont été testés négatifs

La France a confirmé son premier cas d’Hantavirus après le rapatriement de passagers du MV Hondius, a annoncé lundi la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Invitée de France Inter, la ministre a indiqué qu’une Française ayant présenté des symptômes après son retour en France avait été testée positive au virus.

« Son état s’est dégradé dans la nuit » et « les tests PCR sont revenus positifs », a déclaré Stéphanie Rist, précisant que la patiente avait été placée dans « un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses ».

Les quatre autres passagers français rapatriés du navire ont été testés négatifs, mais restent isolés dans des chambres spécialisées à l’hôpital « jusqu’à nouvel ordre », selon la ministre. De nouveaux tests doivent être réalisés dans les prochains jours.

Les autorités sanitaires françaises ont par ailleurs identifié 22 cas contacts en France liés aux vols empruntés par les passagers du navire, notamment entre l’île de Saint Helena, Johannesburg et Amsterdam.

Selon Stéphanie Rist, huit Français présents sur le vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg avaient déjà été placés à l’isolement il y a près d’une semaine. Les autorités demandent également aux passagers du second vol de prendre contact avec les services sanitaires et de s’auto-isoler.

Le MV Hondius, à bord duquel un foyer d’hantavirus a été détecté, avait accosté dimanche à Tenerife pour permettre l’évacuation d’une partie des passagers sous supervision sanitaire.

