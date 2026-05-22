Un prêtre de 46 ans a été placé en garde à vue puis déféré au tribunal de Versailles, dans une affaire d’agressions sexuelles sur mineur impliquant au moins deux plaignantes

France : un prêtre placé en garde à vue à Versailles pour des soupçons d’agressions sexuelles sur mineur Un prêtre de 46 ans a été placé en garde à vue puis déféré au tribunal de Versailles, dans une affaire d’agressions sexuelles sur mineur impliquant au moins deux plaignantes

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Un prêtre ayant exercé en région parisienne et dans le sud de la France a été placé en garde à vue jeudi 21 mai au commissariat de Versailles (Yvelines) pour des soupçons d’agressions sexuelles sur mineur, selon le média français BFMTV.

Il s’agit de Marc-Olivier de Vaugiraud, âgé de 46 ans. Il est soupçonné d’avoir commis des faits remontant à 2017, alors qu’une des victimes présumées était âgée de 16 ans au moment des faits allégués.

Au moins deux femmes accusent le religieux d’agressions sexuelles dans le cadre de ses fonctions. Le parquet de Versailles a confirmé que la garde à vue pour « agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité » a pris fin vendredi, selon le même média.

Le parquet a indiqué que le suspect a été déféré devant le tribunal de Versailles et sera jugé le 6 novembre prochain. Dans l’attente du procès, il a été placé sous contrôle judiciaire à la demande du parquet.

Selon le média, le diocèse de Versailles avait été alerté dès mai 2025, à la suite du témoignage d’une jeune femme ayant signalé des faits présumés survenus en 2017. L’évêché avait alors été saisi quelques semaines après ce signalement.

Aucune déclaration n’a été faite à ce stade par la défense du prêtre, son avocat n’ayant pas souhaité commenter l’affaire, toujours selon BFMTV.