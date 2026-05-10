Une enquête de flagrance pour « meurtres précédés ou suivis de meurtres » a été ouverte après la découverte des quatre corps et confiée à la brigade de recherches de Pontoise ainsi qu’à la section de recherches de Versailles

France : un policier soupçonné d'avoir tué son ex-compagne et ses deux enfants avant de se suicider dans le Val-d'Oise Une enquête de flagrance pour « meurtres précédés ou suivis de meurtres » a été ouverte après la découverte des quatre corps et confiée à la brigade de recherches de Pontoise ainsi qu’à la section de recherches de Versailles

Un policier municipal est soupçonné d’avoir tué par balle son ex-compagne et leurs deux enfants avant de se suicider samedi dans la commune de Villers-en-Arthies, dans le nord de la France, a annoncé dimanche le parquet de Pontoise, cité par la chaîne d’information française en continu BFMTV.

Une enquête de flagrance pour « meurtres précédés ou suivis de meurtres » a été ouverte après la découverte des quatre corps et confiée à la brigade de recherches de Pontoise ainsi qu’à la section de recherches de Versailles.

Selon le communiqué du procureur, relayé par la même source, l’alerte a été donnée samedi vers 15h30 par le nouveau compagnon de la femme, inquiet de ne plus parvenir à la joindre alors qu’ils devaient partir en week-end. La victime s’était rendue la veille au domicile de son ex-conjoint, policier municipal travaillant de nuit dans les Hauts-de-Seine, afin d’y déposer leurs enfants.

Dépêchés sur place, les gendarmes ont constaté la présence du véhicule de la femme devant le domicile, dont les volets étaient fermés et la porte verrouillée. Lors d’une reconnaissance des lieux, les forces de l’ordre ont également relevé un impact de balle sur un volet extérieur.

Les gendarmes sont finalement entrés dans la maison vers 18h, après sécurisation des lieux, et y ont découvert les corps sans vie de la femme, de son ex-conjoint et de leurs deux enfants âgés de 9 et 13 ans. Une arme de poing a également été retrouvée sur place.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le policier municipal, âgé d’une quarantaine d’années, aurait utilisé son arme de service, qu’il aurait conservée après sa période de travail. Les premières constatations médico-légales laissent penser qu’il aurait tué son ex-compagne et leurs enfants avant de retourner l’arme contre lui.

Le parquet précise qu’aucun antécédent judiciaire de violences conjugales entre les ex-époux n’a été relevé à ce stade. Des autopsies doivent être pratiquées afin de confirmer les circonstances exactes du drame et d’en déterminer les motivations.