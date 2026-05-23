Cette remarque a suscité de nombreuses critiques, certains y voyant une atteinte au principe d’impartialité des forces de l’ordre

France: un policier lance « Vous êtes un Mélenchon » à un professeur lors d’un blocus lycéen Cette remarque a suscité de nombreuses critiques, certains y voyant une atteinte au principe d’impartialité des forces de l’ordre

AA/Ankara

Un échange verbal tendu a opposé vendredi 22 mai un professeur et un policier au lycée Germaine Tillion à Montbéliard (Doubs), lors d’une intervention des forces de l’ordre pour lever un blocus organisé par des lycéens.

Environ 300 élèves ont manifesté ce matin-là devant l’établissement pour dénoncer des conditions d’accueil et de travail jugées insalubres.

Parmi leurs principales revendications, la présence de rats, des moisissures sur les fenêtres, la fermeture du foyer socio-éducatif, des pannes d’ascenseur récurrentes, le manque d’organisation administrative et des problèmes de fonctionnement de la cantine.

Les lycéens ont tenté de transformer leur rassemblement en blocus en filtrant les entrées de l’établissement. La police est alors intervenue pour rétablir l’accès au lycée. C’est à ce moment qu’un professeur est sorti pour s’interposer et critiquer la manière dont l’intervention se déroulait.

Une altercation verbale a suivi, au cours de laquelle un policier a lancé à l’enseignant : « Arrêtez ! Vous êtes un Mélenchon quoi ! ».

La vidéo de cette scène s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

Cette remarque a suscité de nombreuses critiques, certains y voyant une atteinte au principe d’impartialité des forces de l’ordre.



En effet, en faisant explicitement référence à Jean-Luc Mélenchon, figure politique de gauche, le policier pourrait laisser penser qu’il se fonde sur une présomption d’appartenance politique plutôt que sur le seul comportement de l’individu, ce qui pose la question de la neutralité républicaine attendue des forces de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.

À ce stade, aucune réaction officielle n’a été communiquée par le rectorat de Besançon, la préfecture du Doubs ou la direction du lycée. Aucune interpellation n’a été signalée.