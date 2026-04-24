Le suspect, qui visait des communautés juive ou homosexuelle, a reconnu vouloir « mourir en martyr », selon le parquet antiterroriste

France : un mineur de 15 ans incarcéré pour un projet d’« action violente » à caractère terroriste Le suspect, qui visait des communautés juive ou homosexuelle, a reconnu vouloir « mourir en martyr », selon le parquet antiterroriste

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Un adolescent de 15 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir projeté une « action violente » visant des communautés juive ou homosexuelle, a indiqué ce vendredi le parquet national antiterroriste (PNAT).

Interpellé le 17 avril dans le Rhône, le mineur est poursuivi pour « participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes », a précisé le Parquet national antiterroriste.

Selon la même source, l’adolescent « a reconnu avoir souhaité mourir en martyr et avoir projeté de commettre une action violente » contre ces communautés. Une information judiciaire (enquête confiée à un juge d’instruction pour approfondir les faits) a été ouverte le 19 avril, après une enquête préliminaire lancée le 11 avril.

Les investigations ont été menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le service de renseignement intérieur chargé de la lutte contre le terrorisme.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de rajeunissement des profils impliqués dans des dossiers à caractère terroriste. « Depuis quatre ou cinq ans, nous observons un très net rajeunissement des personnes mises en examen », expliquait fin 2025 le procureur antiterroriste Olivier Christen, évoquant « désormais beaucoup de mineurs ».

Selon lui, ces profils sont « principalement des garçons », souvent isolés et en situation d’échec scolaire ou de distance avec l’institution éducative.

Le placement en détention provisoire (incarcération avant jugement décidée par un juge) vise à prévenir tout risque de passage à l’acte ou de concertation avec d’éventuels complices, dans l’attente de la poursuite de l’enquête.​​​​​​​

