Selon les premiers éléments, l’élu aurait été frappé par un habitant de la commune, interpellé peu après par les forces de l’ordre

France : Un maire du Nord agressé et blessé en marge d'une cérémonie du 8-Mai, un suspect interpellé Selon les premiers éléments, l’élu aurait été frappé par un habitant de la commune, interpellé peu après par les forces de l’ordre

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le maire de Waziers, Steve Bansch, a été agressé vendredi 8 mai en marge de la cérémonie du 8-Mai dans cette commune située près de Douai, a indiqué la préfecture du Nord, selon BFMTV.

Selon les premiers éléments, l’élu aurait été frappé par un habitant de la commune, interpellé peu après par les forces de l’ordre.

D’après la municipalité, l’incident pourrait être lié à un refus d’attribution de logement social la veille, mais une enquête devra préciser les circonstances exactes des faits. Le maire a chuté après avoir reçu une gifle, se blessant au visage et à l’épaule, avant d’être transporté à l’hôpital.

Les réactions politiques se sont multipliées. Sur la plateforme américaine X, le sénateur du Nord Patrick Kanner a dénoncé une « agression inacceptable » et apporté son soutien à l’élu, écrivant :

« Tout mon soutien à Steve Bansch, Maire de Waziers, victime d’une agression inacceptable. Rien ne peut justifier la violence, encore moins lorsqu’elle vise des élus de la République engagés au service de l’intérêt général. »

Le préfet a également condamné des faits jugés « inacceptables », tandis que l’Association des maires du Nord a dénoncé une « banalisation de la violence » contre les élus.

Steve Bansch, âgé de 38 ans et élu pour la première fois en mars à la tête de cette commune de 7 700 habitants, avait pris ses fonctions récemment à la mairie de Waziers.