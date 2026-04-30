Jusqu’à 18 millions de lignes de données auraient été mises en vente sur des forums cybercriminels, selon le parquet de Paris

France : un jeune de 15 ans interpellé après la cyberattaque massive contre l’ANTS Jusqu’à 18 millions de lignes de données auraient été mises en vente sur des forums cybercriminels, selon le parquet de Paris

Un jeune de 15 ans a été interpellé et placé en garde à vue après la cyberattaque ayant visé l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), a annoncé jeudi 30 avril la procureure de la République de Paris.

Le portail de l’ANTS avait été la cible, le 15 avril dernier, d’un « incident de sécurité » ayant entraîné le vol de données personnelles concernant près de 12 millions de comptes. Deux semaines après les faits, les enquêteurs ont procédé à l’interpellation du suspect, soupçonné d’avoir contribué à cette fuite massive.

« Le 25 avril, un mineur âgé de 15 ans a été placé en garde à vue, soupçonné d’avoir contribué à la fuite de données au préjudice de l’ANTS », a indiqué le parquet de Paris.

Selon le ministère de l’Intérieur, environ 11,7 millions de comptes ont été affectés par cette attaque, impliquant potentiellement des données de particuliers et de professionnels. Le parquet précise par ailleurs qu’entre 12 et 18 millions de lignes de données auraient été proposées à la vente sur des forums cybercriminels par un hacker opérant sous le pseudonyme « breach3d ».

Alertée dès le 16 avril, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête pour « accès et maintien frauduleux » dans un système de traitement automatisé de données de l’État, ainsi que pour « extraction frauduleuse de données ». Ces infractions sont passibles de sept ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.

Les investigations ont conduit les enquêteurs à soupçonner le mineur d’avoir agi sous le pseudonyme « breach3d ». Une information judiciaire a été ouverte mercredi, et le parquet a requis sa mise en examen ainsi que son placement sous contrôle judiciaire, rapporte le média français BFMTV.

Par ailleurs, l’ANTS, également appelée France Titres, est un organisme public chargé de la délivrance des documents officiels tels que les cartes d’identité, les passeports et les permis de conduire, ainsi que de l’immatriculation des véhicules. Elle constitue une plateforme centrale pour les démarches administratives en ligne.

Les investigations se poursuivent désormais sous la direction d’un juge d’instruction afin de déterminer l’ampleur exacte de la fuite et les responsabilités engagées.