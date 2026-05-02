- La victime, âgée d’une trentaine d’années, a succombé à ses blessures après une agression sur la voie publique

France : un homme tué à l’arme blanche à Marseille, aucune arrestation à ce stade - La victime, âgée d’une trentaine d’années, a succombé à ses blessures après une agression sur la voie publique

AA / Istanbul / Adama Bamba

Un homme d’une trentaine d’années est décédé après avoir été victime de coups de couteau dans le 15ème arrondissement de Marseille, dans la nuit de vendredi à samedi, selon des sources policières relayées par les médias locaux.

D’après ces mêmes sources, l’agression s’est produite sur la voie publique, sans que les circonstances précises ne soient, pour l’heure, établies.

La victime, grièvement blessée, a été prise en charge par les forces de l’ordre puis transportée à l’hôpital, où elle a finalement succombé à ses blessures.

À ce stade, aucune interpellation n’a été effectuée. Les autorités n’ont pas encore communiqué d’éléments concernant le profil du ou des agresseurs, ni sur les motivations de l’attaque, rapporte BFMTV.

Cet incident intervient quelques jours après une autre agression à l’arme blanche survenue dans le sud de la France, où un homme avait été hospitalisé et deux suspects interpellés par les forces de l’ordre.