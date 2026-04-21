« Dehors les Noirs et les Arabes », a lancé l'homme de 65 ans, blessant l'un des enfants de son arme. Des témoignages évoquent un climat tendu ayant conduit une habitante à quitter le quartier, après avoir été ciblée en raison du port du voile

France : un homme interpellé après avoir tiré sur un enfant avec une carabine à plomb, des propos racistes évoqués « Dehors les Noirs et les Arabes », a lancé l'homme de 65 ans, blessant l'un des enfants de son arme. Des témoignages évoquent un climat tendu ayant conduit une habitante à quitter le quartier, après avoir été ciblée en raison du port du voile

Un homme de 65 ans a été interpellé à Espaly-Saint-Marcel après avoir poursuivi des enfants avec une carabine à plomb et avoir tiré sur l’un d’eux, le blessant au mollet, a rapporté mardi le Collectif Contre l’Islamophobie en Europe (CCIE), évoquant des propos racistes qui auraient été tenus lors des faits.

L’enfant blessé a été pris en charge. Ses jours ne seraient pas en danger, mais il serait en état de choc. Le suspect a été placé en garde à vue.

Selon plusieurs témoignages recueillis localement et relayés par le CCIE, l’homme aurait proféré des insultes visant explicitement « les Noirs et les Arabes » au moment des faits, dans un contexte que certains habitants décrivent comme marqué par des tensions anciennes et des propos à caractère raciste attribués au suspect.

Des riverains affirment également que l’individu aurait déjà tenu des propos tels que « raciste et fier de l’être ». Certains témoignages évoquent par ailleurs un climat tendu ayant conduit une habitante d’origine syrienne à quitter le quartier, après avoir été ciblée en raison du port du voile.

Le parquet, cité par le CCIE, a indiqué que le caractère raciste des faits reste, à ce stade, à confirmer dans le cadre de l’enquête.

La maire de la commune, Christianne Mosnier, a déclaré qu’il s’agissait d’« une personne compliquée avec tout le monde », ajoutant : « Je ne sais pas s’il insulte plus les gens de couleur que les Blancs ».

L’enquête devra déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que la nature des motivations du mis en cause.