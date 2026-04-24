Les agents de la BAC d’Argenteuil tentaient d’intercepter un automobiliste en fuite lorsque leur véhicule a percuté l’octogénaire, qui traversait sur un passage piéton

France : un homme de 81 ans tué à Sartrouville lors d’une course-poursuite impliquant la BAC Les agents de la BAC d’Argenteuil tentaient d’intercepter un automobiliste en fuite lorsque leur véhicule a percuté l’octogénaire, qui traversait sur un passage piéton

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Un homme âgé de 81 ans a été mortellement percuté mercredi soir à Sartrouville par un véhicule de la Brigade anticriminalité (BAC), engagé dans une course-poursuite après un refus d’obtempérer, ont rapporté plusieurs sources concordantes.

Selon des informations rapportées par plusieurs médias français, les agents de la BAC d’Argenteuil tentaient d’intercepter un automobiliste en fuite lorsque leur véhicule a percuté l’octogénaire, qui traversait sur un passage piéton. Pris en charge par les secours, la victime n’a pas pu être réanimée et est décédée des suites de ses blessures.

Le conducteur du véhicule de police, en état de choc, a été transporté à l’hôpital.

Le parquet de Versailles a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur à la suite d’un accident de la route mortel ». Celle-ci a été confiée à la délégation parisienne de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), chargée d’établir les circonstances exactes du drame .

D’après des éléments complémentaires, l’intervention s’inscrivait dans le cadre d’une opération visant un conducteur refusant d’obtempérer, signalé peu auparavant par la police municipale. Le choc, survenu en soirée sur l’avenue Robert-Schuman, a été d’une grande violence. Les policiers ont immédiatement porté assistance à la victime, tandis qu’un dispositif de sécurité a été déployé sur place.

Un dépistage d’alcoolémie effectué sur le policier impliqué s’est révélé négatif, selon les premières constatations.

Dans une réaction publiée sur le réseau social américain X, le député Thomas Portes a dénoncé un « drame » et mis en cause la politique de poursuites des véhicules, évoquant notamment une circulaire du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau. Il a également réitéré son appel au démantèlement de la BAC et adressé ses condoléances à la famille de la victime.

L’enquête devra déterminer les responsabilités éventuelles ainsi que les conditions dans lesquelles la course-poursuite a été menée.