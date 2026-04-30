Dans un entretien à Anadolu, le politologue pointe « le détournement grossier de la législation sur l’apologie du terrorisme »

France : un an de prison avec sursis requis en appel contre François Burgat, verdict le 27 mai Dans un entretien à Anadolu, le politologue pointe « le détournement grossier de la législation sur l’apologie du terrorisme »

AA / Nice / Feïza Ben Mohamed

Une peine d’un an de prison avec sursis a été requise mercredi 29 avril à l’encontre de François Burgat lors de son procès en appel, relançant un dossier emblématique des tensions autour de la liberté d’expression en France.

Poursuivi pour « apologie du terrorisme » en lien avec des publications sur la guerre à Gaza, l’ancien directeur de recherche au CNRS avait été relaxé en première instance en mai 2025. La cour d’appel rendra sa décision le 27 mai.

Cette audience, particulièrement attendue, s’inscrit dans la continuité d’une procédure judiciaire suivie de près, tant pour ses implications individuelles que pour les questions de principe qu’elle soulève.

L’appel avait été formé par le parquet contestant la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence.

Des parties civiles au cœur de la procédure

Dans un entretien accordé à Anadolu à l’issue de l’audience, François Burgat a évoqué une procédure à la fois exigeante et déséquilibrée, tout en saluant la qualité de sa défense : « J’ai eu l’occasion de m’exprimer devant une Cour d’appel attentive et de bénéficier, grâce à Maîtres Lucie Simon et Rafik Chekkat, de défenseurs de très haute qualité. Mais il m’a bien sûr fallu subir les interminables insinuations, souvent insultantes, des quatre avocats des parties civiles, dont le temps de parole, avec bien sûr celui du Procureur, a écrasé le déroulement de cette audience. »

Selon lui, les débats ont été marqués par une forte pression exercée par les parties civiles et le ministère public, dans un contexte où les enjeux dépassent largement sa situation personnelle.

Le politologue critique notamment le contenu de certaines interventions à l’audience, qu’il juge révélatrices du climat entourant l’affaire.

« Depuis la première instance qui m’a relaxé, bon nombre des évènements semblent pourtant me donner raison. Le “terrorisme” unilatéralement attribué aux seuls Palestiniens a (pour tout esprit qui échappe à la désinformation médiatique ambiante) changé de camp. Mais les défenseurs du seul 1% des victimes (israéliennes) du drame de Gaza, ceux qui nient avec arrogance l’humanité de 99 % des autres victimes qui, étant palestiniennes, n’ont pas le privilège d’appartenir “au peuple des Lumières”, ont pu à loisir développer la panoplie pitoyable de leurs intimidations » a-t-il déclaré.

Il cite notamment certains propos tenus par les avocats des parties civiles : « “Monsieur le Président, savez-vous que pour étrangler un enfant (comme l’aurait fait le Hamas) cela peut prendre trente secondes ? C’est long n‘est-ce pas ?” ou encore “Je n’ai absolument rien compris au tweet de monsieur Burgat en le lisant” mais… “il me semble aujourd’hui qu’il coche toutes les cases de l’apologie du terrorisme” ! »

Une affaire au cœur du débat sur l’« apologie du terrorisme »

Au centre du dossier figure l’interprétation de la qualification pénale d’« apologie du terrorisme », régulièrement débattue dans le contexte des prises de position publiques sur des conflits internationaux.

François Burgat conteste fermement l’usage de cette incrimination dans son cas, estimant qu’elle fait l’objet d’un élargissement problématique.

Il considère en effet que « s’il est très difficile de préjuger de la décision qui sera rendue le 27 mai prochain, c’est qu’il est indiscutable que le détournement grossier de la législation sur l’apologie du terrorisme, dénoncé aujourd'hui jusque par ses auteurs (dont le juge Marc Trevidic), n’a hélas pas été corrigé mais au contraire entériné et aggravé par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ».

Ces critiques font écho à des débats plus larges au sein du monde juridique sur la répression des discours liés à la situation à Gaza et la protection de la liberté d’expression, en particulier dans le cadre de controverses politiques.

Une décision attendue dans un climat de fortes tensions

Les poursuites contre François Burgat reposent notamment sur plusieurs prises de position publiques sur la guerre menée par Israël contre Gaza, ainsi que des propos tenus dans le contexte du procès de l’attentat contre Samuel Paty.

Depuis le début de la procédure, ses avocats dénoncent une judiciarisation du débat intellectuel et universitaire, tandis que ses soutiens y voient une affaire révélatrice des pressions exercées sur certaines voix critiques.

Dans ses déclarations, François Burgat insiste également sur la dimension internationale du débat : « A l’échelle internationale, même si le narratif suprémaciste israélien est désormais totalement inaudible sur les travées de l’Assemblée générale des Nations Unies, c’est-à-dire chez une écrasante majorité des humains de notre planète, il conserve ses vigilants défenseurs dans le petit club des dominants du Conseil de sécurité. »

Entre évolution du contexte et incertitude judiciaire

Alors que le verdict est attendu le 27 mai, l’ancien chercheur souligne une évolution du regard porté sur la situation à Gaza, tout en insistant sur les incertitudes qui demeurent quant à l’issue de son procès.

« Le capital symbolique du narratif “israélien” fond à l’évidence comme neige au soleil. Réalité factuelle et vérité sont inexorablement en train de reprendre leurs droits. Mais la “hasbara” dominante risque de faire encore d’innombrables victimes, dont il n’est pas exclu que j’ai l’honneur de faire partie », conclut-il.

La décision à venir pourrait confirmer la relaxe prononcée en première instance ou, à l’inverse, marquer un tournant dans l’appréciation judiciaire de ce type de propos. Dans tous les cas, elle sera scrutée de près dans un contexte où les frontières entre expression d’opinion et infraction pénale continuent de faire débat.