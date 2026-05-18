- Les suspects, deux hommes âgés de 19 et 30 ans ainsi qu’une femme de 26 ans, sont poursuivis notamment pour « meurtres en bande organisée ». Selon le parquet de Marseille, ils contestent partiellement les faits qui leur sont reprochés

France : trois personnes mises en examen après la fusillade du 11 mai, dont le tireur présumé - Les suspects, deux hommes âgés de 19 et 30 ans ainsi qu’une femme de 26 ans, sont poursuivis notamment pour « meurtres en bande organisée ». Selon le parquet de Marseille, ils contestent partiellement les faits qui leur sont reprochés

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Trois personnes, dont le tireur présumé, ont été mises en examen et placées en détention provisoire dans le cadre de l’enquête sur la fusillade survenue le 11 mai dans le quartier des Moulins à Nice, ont rapporté lundi des médias français, citant le procureur de Marseille Nicolas Bessone.

Les suspects, deux hommes âgés de 19 et 30 ans ainsi qu’une femme de 26 ans, sont poursuivis notamment pour « meurtres en bande organisée ». Selon le parquet, ils contestent partiellement les faits qui leur sont reprochés.

La fusillade, survenue en plein après-midi dans une zone commerçante du quartier, a fait deux morts et six blessés, dont un dans un état grave. Les victimes décédées, âgées de 38 et 57 ans, étaient « totalement étrangères au trafic de stupéfiants », a précisé le parquet.

Selon les éléments de l’enquête, l’attaque s’inscrit dans un contexte de tensions entre groupes de narcotrafiquants. Le suspect principal aurait ouvert le feu à l’arme automatique à proximité d’un point de deal avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule volé. Dix-neuf douilles ont été retrouvées sur les lieux.

Les autorités ont également indiqué qu’un autre projet criminel avait été déjoué dans le cadre de l’enquête, permettant d’éviter un nouveau drame.

Lors d’une conférence de presse, le procureur de Marseille Nicolas Bessone a évoqué une affaire inscrite dans un climat de « montée de l’hyperviolence » liée au narcotrafic. Le procureur de Nice Damien Martinelli a réaffirmé sa « détermination entière » contre les points de deal et la protection des mineurs, tandis que le préfet de police Laurent Nuñez a souligné la mobilisation des forces de l’ordre face à une criminalité organisée de plus en plus violente.