L’incident, survenu dans le secteur de Toury (Eure-et-Loir), a entraîné la suppression de plusieurs trains et des retards importants. Il s'agit du deuxième incident de ce type en l’espace de deux jours sur cette ligne

France : trafic ferroviaire perturbé entre Paris et Orléans après un nouveau vol de câbles L’incident, survenu dans le secteur de Toury (Eure-et-Loir), a entraîné la suppression de plusieurs trains et des retards importants. Il s'agit du deuxième incident de ce type en l’espace de deux jours sur cette ligne

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé lundi matin sur la ligne reliant Paris à Orléans, à la suite d’un nouveau vol de câbles de signalisation, a indiqué la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), citée par le média français franceinfo.

L’incident, survenu dans le secteur de Toury (Eure-et-Loir), a entraîné la suppression de plusieurs trains et des retards importants dans les deux sens de circulation. Selon la compagnie ferroviaire, une dizaine de trains affichaient déjà environ 30 minutes de retard en début de matinée, certains pouvant atteindre jusqu’à deux heures.

« Un vol de câble empêche le bon fonctionnement de la signalisation et impacte la circulation des trains », a précisé la SNCF, soulignant que le trafic était « fortement perturbé » sur l’axe Paris-Orléans.

Le premier train au départ de la gare de Paris-Austerlitz à destination d’Orléans, prévu à 7h20, a notamment été supprimé, tandis que les circulations suivantes ont accusé des retards significatifs.

Il s’agit du deuxième incident de ce type en l’espace de deux jours sur cette ligne, après un premier vol de câbles survenu samedi en Essonne.

La SNCF a indiqué que la reprise progressive du trafic était en cours, avec un retour à la normale estimé en fin d’après-midi, aux alentours de 17 heures.