France : TotalEnergies prolonge le plafonnement des prix des carburants jusqu’à fin juin

Le groupe pétrolier français TotalEnergies a annoncé mercredi la reconduction de son dispositif de plafonnement des prix des carburants dans ses stations-service en France à l’occasion des week-ends de la fête des mères et de la fête des pères.

Dans un communiqué, largement relayé par les médias français, l’entreprise a indiqué que les 30 et 31 mai ainsi que les 20 et 21 juin, les prix seront plafonnés à 1,99 euro le litre pour l’essence et à 2,09 euros le litre pour le diesel.

Le groupe a précisé que cette opération concernera l’ensemble de ses 3.300 stations-service en France.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par la hausse persistante des prix de l’énergie et les inquiétudes liées au pouvoir d’achat des ménages français.

TotalEnergies avait déjà mis en place à plusieurs reprises ces dernières années des dispositifs temporaires de plafonnement des prix afin d’atténuer l’impact de la volatilité des marchés énergétiques sur les consommateurs.

Le groupe a également indiqué que le plafonnement des prix des carburants serait maintenu durant le mois de juin dans son réseau français.

Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des incertitudes économiques mondiales, alors que la situation au Moyen-Orient frappe de plein fouet l’économie mondiale.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes et de la fermeture du détroit d’Ormuz, les tensions restent élevées dans la région. Un cessez-le-feu instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise demeure fragile, malgré sa prolongation par Donald Trump, qui maintient parallèlement un blocus maritime autour des ports iraniens.