Le groupe affirme déjà soutenir le pouvoir d’achat depuis 2023, tandis que l’exécutif presse les énergéticiens d’aller plus loin dans un contexte de tensions au Moyen-Orient

France : TotalEnergies oppose son plafonnement à l’appel de Lecornu à redistribuer les "profits exceptionnels" Le groupe affirme déjà soutenir le pouvoir d’achat depuis 2023, tandis que l’exécutif presse les énergéticiens d’aller plus loin dans un contexte de tensions au Moyen-Orient

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

TotalEnergies a assuré ce mercredi « redistribuer » déjà ses profits aux consommateurs via le plafonnement des prix des carburants, répondant à l’appel du Premier ministre français Sébastien Lecornu à reverser d’éventuels « profits exceptionnels » dans un contexte de hausse des tensions énergétiques.

« C’est comme cela que nous redistribuons nos profits », a indiqué le groupe dans une déclaration, soulignant avoir mis en place « sans attendre » une politique de plafonnement des carburants dont bénéficient les automobilistes en France depuis février 2023.

Plus tôt dans la journée, Sébastien Lecornu avait appelé la multinationale à « redistribuer d’une manière ou d’une autre » ses éventuels gains exceptionnels, dans un contexte de volatilité accrue des marchés énergétiques liée à la situation au Moyen-Orient.

Cette prise de position intervient alors que les cours de l’énergie restent sensibles aux développements géopolitiques, notamment après de nouvelles frappes israéliennes au Liban et des déclarations du président américain Donald Trump affirmant que les États-Unis avaient « vaincu militairement » l’Iran.

Dans ce contexte, l’exécutif français cherche à contenir l’impact des hausses potentielles des prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat, tout en incitant les grands groupes du secteur à participer à l’effort.

Le plafonnement des carburants mis en avant par TotalEnergies consiste à limiter le prix de vente à la pompe au-delà d’un certain seuil, afin de réduire la facture pour les consommateurs. Cette mesure, mise en place début 2023, avait été présentée comme un geste en faveur du pouvoir d’achat face à l’envolée des prix de l’énergie consécutive à la guerre en Ukraine.

La notion de « profits exceptionnels », souvent désignée comme des bénéfices élevés liés à des circonstances extérieures, telles que des crises géopolitiques ou des tensions sur l’offre, alimente régulièrement le débat sur la contribution des grandes entreprises énergétiques en période de crise.

Les échanges entre l’exécutif et TotalEnergies s’inscrivent dans ce débat récurrent, ravivé par les incertitudes actuelles sur l’approvisionnement énergétique mondial et leurs répercussions sur les prix à la consommation.​​​​​​​