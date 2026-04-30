Face à la crise énergétique et à la hausse persistante des prix du pétrole liée notamment aux tensions au Moyen-Orient, TotalEnergies a annoncé le maintien de son dispositif de plafonnement des prix des carburants en France sur le réseau social X

France : TotalEnergies maintient le plafonnement des prix à 1,99 €/L pour l’essence et 2,25 €/L pour le diesel Face à la crise énergétique et à la hausse persistante des prix du pétrole liée notamment aux tensions au Moyen-Orient, TotalEnergies a annoncé le maintien de son dispositif de plafonnement des prix des carburants en France sur le réseau social X

AA / Istanbul

TotalEnergies a confirmé jeudi qu’il maintiendra les prix plafonds des carburants en France à 1,99 euro par litre pour l’essence et 2,25 euros pour le diesel, avec des tarifs réduits à 2,09 euros pour certaines périodes et 1,99 euro pour les clients détenteurs d’un contrat gaz ou électricité, selon le média français BFM Business.

Le groupe pétrolier précise que ce plafonnement, déjà mis en place depuis le 13 mars et ajusté le 8 avril, se poursuivra tout au long du mois de mai et pourrait être prolongé « tant que la crise durera ». Des opérations exceptionnelles sont également prévues à l’occasion des ponts du 1er mai, du 8 mai et de l’Ascension, avec des prix uniformisés sur l’ensemble du réseau français : 1,99 euro/litre pour l’essence et 2,09 euros/litre pour le diesel.

Selon le communiqué partagé sur X, le dispositif profite également aux clients disposant d’un contrat d’énergie : le diesel sera ainsi plafonné à 1,99 euro/litre tout au long de l’année 2026 pour ces consommateurs.

Le dispositif de plafonnement des prix des carburants par TotalEnergies a été mis en place initialement le 13 mars 2026 et ajusté le 8 avril, dans un contexte de hausse des cours du pétrole. L’entreprise a confirmé ce jeudi la continuité de la mesure, en cohérence avec sa stratégie visant à limiter l’impact de la crise énergétique sur les consommateurs français.