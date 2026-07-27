La société rappelle que le ministère public avait, pour sa part, estimé que le changement climatique est un phénomène mondial qui est « l'affaire de tous mais essentiellement une responsabilité de la communauté internationale des États »

France : TotalEnergies fait appel du jugement sur le devoir de vigilance climatique La société rappelle que le ministère public avait, pour sa part, estimé que le changement climatique est un phénomène mondial qui est « l'affaire de tous mais essentiellement une responsabilité de la communauté internationale des États »

TotalEnergies a annoncé, lundi, avoir décidé d'interjeter appel du jugement rendu le 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire relative à son devoir de vigilance et aux risques climatiques.

Une décision prise après délibération du Conseil d'Administration

Dans un communiqué publié lundi consulté par Anadolu, TotalEnergies précise que cette décision fait suite à une délibération de son Conseil d'Administration. Le jugement contesté avait été rendu dans le cadre d'une procédure engagée par certaines associations sur le fondement de la loi française sur le devoir de vigilance.

Le changement climatique, une « responsabilité de la communauté internationale des États »

La Compagnie considère, en premier lieu, que le changement climatique, en tant que phénomène global, ne relève pas du champ d'application de la loi sur le devoir de vigilance. Elle rappelle que le ministère public avait, pour sa part, estimé que le changement climatique est un phénomène mondial qui est « l'affaire de tous mais essentiellement une responsabilité de la communauté internationale des États ».

Une loi qui ne viserait pas les activités des clients

En second lieu, TotalEnergies fait valoir que la loi sur le devoir de vigilance vise à responsabiliser les entreprises sur les risques d'atteinte résultant de leurs propres activités, de celles de leurs filiales, ainsi que de leurs fournisseurs et sous-traitants, mais ne vise pas les activités de leurs clients, sur lesquelles l'entreprise ne dispose pas de contrôle.

La Compagnie illustre cet argument en indiquant que ce n'est pas elle qui décide si un automobiliste choisit de rouler à l'essence, au biodiesel ou avec un véhicule électrique, précisant qu'elle fait en sorte que chaque automobiliste puisse trouver l'énergie qu'il souhaite pour son véhicule.

Un enjeu qui dépasserait le secteur de l'énergie, selon TotalEnergies

Selon TotalEnergies, imposer à des entreprises du secteur de l'énergie, de la défense, de l'aéronautique ou de l'automobile un contrôle des risques résultant de l'utilisation de leurs produits par leurs clients ne serait conforme ni aux objectifs de la loi, ni aux principes de sécurité juridique et de liberté d'entreprendre. La Compagnie souligne à cet égard que la directive européenne sur le devoir de vigilance n'a pas retenu les activités des clients dans son champ d'application.

TotalEnergies indique qu'elle fera valoir ces arguments devant la cour d'appel de Paris.

Rappel

Par un jugement, rendu jeudi 25 juin 2026, le tribunal judiciaire a jugé que le plan de vigilance de la société Total Energies est incomplet en ce qu’il ne comprend pas une présentation des émissions de gaz à effet de serre de scope 3 liées à son activité. Il a également précisé qu’il contrôlera lui-même les compléments apportés.