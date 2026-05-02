France teste un traitement innovant contre le cancer du pancréas au CHU de Grenoble

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Le CHU Grenoble Alpes a testé pour la première fois en Europe un traitement innovant contre le cancer du pancréas localisé, consistant en une radiothérapie ciblée par bâtonnets radioactifs. Ce traitement a été administré à un patient dans le cadre d’un protocole expérimental, marqué par l’insertion de dizaines de bâtonnets directement dans la tumeur via une aiguille introduite par la bouche, guidée par échographie et caméra, selon le média Franceinfo.

D'après le professeur Gaël Roth, oncologue digestif au CHU Grenoble Alpes, a expliqué que « les patients prennent ensuite des comprimés de chimiothérapie pendant deux mois, mais très allégé ». Selon le médecin, cette technique pourrait permettre certains accès à la chirurgie, tandis que d’autres patients bénéficieraient d’une pause thérapeutique prolongée, améliorant leur qualité de vie.

L’opération a été réalisée dans le cadre d’une étude visant à inclure environ 40 patients atteints d’un cancer du pancréas localisé, sans métastases. L’objectif est de confirmer l’efficacité et la tolérance de cette approche avant de lancer un essai clinique de plus grande ampleur, précisent les scientifiques selon le même média. Le traitement testé au CHU de Grenoble représente une innovation en Europe, tandis que la France prévoit de suivre l’évolution de cette technique à travers un essai clinique plus large, avec la participation de dizaines de patients. Les résultats à long terme permettront d’évaluer son impact sur la survie et la qualité de vie des malades.



Le cancer du pancréas, l’un des plus agressifs et résistants aux traitements conventionnels comme la chimiothérapie, est en forte progression et devrait devenir la deuxième cause de mortalité par cancer d’ici 2030-2040, rappellent les scientifiques. La radiothérapie ciblée par bâtonnets radioactifs offre donc une option thérapeutique prometteuse pour ce type de cancer.

